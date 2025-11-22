TBS NEWS DIG Powered by JNN

歌手の小柳ルミ子さんが自身のブログを更新。７３歳にして人生初のギックリ腰になったことを明かしました。
 

小柳さんは、「インフルエンザに罹患した　11日　重たい物を持った瞬間　ギクッ…！！！ギックリ腰になってしまったんです！」と投稿。これまでギックリ腰になったことがなかったという小柳さんは、「長年やり続けて来たストレッチ＆柔軟＆筋トレの賜物だと」自負していたといいます。
 


しかし、「この2〜3週間は　気力も体力もなく　何もする気になれず　ストレッチをサボっておりました…ら　何と何と　この私が73才にして　初めて【ギックリ腰】に！」と、ギックリ腰になった経緯を振り返ります。
 


73歳にして、人生初のギックリ腰に小柳さんは、「ショックでしたし　大変でした！　高熱はあるわ　鼻水　痰は出るわ　喉は痛いわ　咳　くしゃみは出るわ…で　ただでさえ辛いのに　そこへ…ギックリ腰」「咳しても　くしゃみしても　痛くって　二重苦　三重苦でした」と、辛い病状を吐露しました。
 


それでも小柳さんは、「痛いからと言って　このままにしておくと　筋肉が固まって　血流も悪くなり　良くないと思い　痛いけれど　ゆっくり　ゆっくり　ストレッチ＆柔軟を再開し始めました」といいます。痛みをこらえながら少しずつ、ストレッチ体操を再開したところ、次第に具合がよくなっていったといいます。
 


小柳さんは今回の教訓として、「ストレッチ＆柔軟＆筋トレが　いかに　いかに大切か！　私は身をもって体験しました！」と投稿。「私の健康体を作り上げて来たのは　紛れもなく　この日々のトレーニングだと実感しました！」と綴っています。
 


そして、「人生を楽しく生きる為にも　若く　健康な肉体を手に入れましょう！」と呼びかけました。

