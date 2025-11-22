歌手の小柳ルミ子さんが自身のブログを更新。７３歳にして人生初のギックリ腰になったことを明かしました。



【写真を見る】【 小柳ルミ子 】73歳にして "人生初” のギックリ腰は "インフルエンザ罹患中” で「二重苦、三重苦」 ストレッチ＆柔軟で快方に向かう



小柳さんは、「インフルエンザに罹患した 11日 重たい物を持った瞬間 ギクッ…！！！ギックリ腰になってしまったんです！」と投稿。これまでギックリ腰になったことがなかったという小柳さんは、「長年やり続けて来たストレッチ＆柔軟＆筋トレの賜物だと」自負していたといいます。





しかし、「この2〜3週間は 気力も体力もなく 何もする気になれず ストレッチをサボっておりました…ら 何と何と この私が73才にして 初めて【ギックリ腰】に！」と、ギックリ腰になった経緯を振り返ります。





73歳にして、人生初のギックリ腰に小柳さんは、「ショックでしたし 大変でした！ 高熱はあるわ 鼻水 痰は出るわ 喉は痛いわ 咳 くしゃみは出るわ…で ただでさえ辛いのに そこへ…ギックリ腰」「咳しても くしゃみしても 痛くって 二重苦 三重苦でした」と、辛い病状を吐露しました。





それでも小柳さんは、「痛いからと言って このままにしておくと 筋肉が固まって 血流も悪くなり 良くないと思い 痛いけれど ゆっくり ゆっくり ストレッチ＆柔軟を再開し始めました」といいます。痛みをこらえながら少しずつ、ストレッチ体操を再開したところ、次第に具合がよくなっていったといいます。





小柳さんは今回の教訓として、「ストレッチ＆柔軟＆筋トレが いかに いかに大切か！ 私は身をもって体験しました！」と投稿。「私の健康体を作り上げて来たのは 紛れもなく この日々のトレーニングだと実感しました！」と綴っています。





そして、「人生を楽しく生きる為にも 若く 健康な肉体を手に入れましょう！」と呼びかけました。

【担当：芸能情報ステーション】