アメリカのトランプ大統領の熱狂的な支持者として知られていたものの、最近、トランプ氏との溝が表面化していた共和党のグリーン下院議員が来年1月に議員辞職すると表明しました。

グリーン下院議員

「私は新たな道に進むことを楽しみにしています。私は来年の1月5日に下院議員を辞職します」

共和党のグリーン下院議員は21日、SNSに投稿し、来年の1月5日に議員辞職すると表明しました。

グリーン下院議員はもともとトランプ大統領を熱狂的に支持するMAGA派の議員として知られていましたが、性的虐待の罪で起訴された富豪のエプスタイン元被告の疑惑をめぐって司法省の資料公開を強く訴え、情報公開に慎重な姿勢を示していたトランプ氏との溝が表面化。

トランプ氏はグリーン氏を「極左に転向した」などと批判し、来年の中間選挙に向けて刺客候補を立てる構えも示していました。

グリーン氏は投稿した動画で、「皆で支えた大統領が私に対して憎しみを向けるような予備選挙を選挙区の人々に経験させたくない」などと議員辞職を決めた理由を説明しています。