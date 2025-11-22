【韓国人オッパ セミのレシピ】子どもも大喜び！ チーズ入りが嬉しい「ブロッコリーのチヂミ」
韓国・順天（スンチョン）市出身の料理人、韓国人オッパ セミさん。彼がSNSで簡単に作れる本格韓国料理のレシピを配信し始めたところ、約1年で総フォロワー数が20万人を越える人気アカウントに！
セミさんによるレシピ本『韓国人オッパが作る 家にある調味料で 毎日韓国ごはん』は、日本でも作れる本格的な味が多くのユーザーに愛されました。
今回はそんなレシピ本の第二弾から、韓国の四季の味やソウル、プサンの飲食店で人気のメニューなどをご紹介。家にある調味料で本格的な韓国料理が楽しめるので、ぜひ試してみてくださいね！
ソーセージとチーズ入りで子どもにもウケる！
辛さのレベル：辛くない
■材料（2人分）
ウインナソーセージ…2本〈粗みじん切り〉
ブロッコリー…1/4個〈粗みじん切り〉
赤パプリカ…1/4個〈粗みじん切り〉
ピザ用チーズ…50g
A
・溶き卵…1個分
・薄力粉…大さじ2
・塩…少々
サラダ油
■作り方
1 ボウルにAを入れて混ぜ、ソーセージ、ブロッコリー、パプリカ、ピザ用チーズを加えて混ぜる。
2 フライパンに油大さじ1を中火で熱し、1を大さじ3くらいずつ円く流し入れる。弱火で両面を約5分ずつ、チーズが溶けて軽く焦げめがつくまで焼く。
※本記事は韓国人オッパ セミ著の書籍『本場の味が簡単に作れる！ 家にある調味料で もっと毎日韓国ごはん』から一部抜粋・編集しました。
著＝韓国人オッパ セミ／『本場の味が簡単に作れる！ 家にある調味料で もっと毎日韓国ごはん』