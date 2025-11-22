ブロッコリーのチヂミ


韓国・順天（スンチョン）市出身の料理人、韓国人オッパ セミさん。彼がSNSで簡単に作れる本格韓国料理のレシピを配信し始めたところ、約1年で総フォロワー数が20万人を越える人気アカウントに！

セミさんによるレシピ本『韓国人オッパが作る 家にある調味料で 毎日韓国ごはん』は、日本でも作れる本格的な味が多くのユーザーに愛されました。

今回はそんなレシピ本の第二弾から、韓国の四季の味やソウル、プサンの飲食店で人気のメニューなどをご紹介。家にある調味料で本格的な韓国料理が楽しめるので、ぜひ試してみてくださいね！

■ブロッコリーのチヂミ

ソーセージとチーズ入りで子どもにもウケる！

辛さのレベル：辛くない

■材料（2人分）

ウインナソーセージ…2本〈粗みじん切り〉

ブロッコリー…1/4個〈粗みじん切り〉

赤パプリカ…1/4個〈粗みじん切り〉

ピザ用チーズ…50g　　　　

A

・溶き卵…1個分

・薄力粉…大さじ2

・塩…少々

サラダ油

■作り方

1　ボウルにAを入れて混ぜ、ソーセージ、ブロッコリー、パプリカ、ピザ用チーズを加えて混ぜる。

2　フライパンに油大さじ1を中火で熱し、1を大さじ3くらいずつ円く流し入れる。弱火で両面を約5分ずつ、チーズが溶けて軽く焦げめがつくまで焼く。

