ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサー（43）が22日、自身のX（旧ツイッター）を更新。17日発売の「週刊プレイボーイ」（集英社）で水着グラビアデビューとなった撮影風景のYouTube動画を紹介した。

「こんなのあるのね どうしたらいいか分からず全部動きがスローリーな自分がもはや懐かしい この時頑張ったなぁ」と動画のURLを公開。白ビキニや下着姿で繰り出す、ぎこちないポージングが特徴的だった。続けて「デジタル写真集【TOMOKA】よろしくお願い致します グラジャパ！限定オーディオコメンタリー付きデジタル写真集『TOMOKA』好評発売中！」と告知した。

この投稿に対し「むっちり」「昭和生まれのわたくしにぶっ刺さりました！」「写真もいいけど動画は生々しさがあってたまらない!」「グラドルにはない素人っぽさが逆に生々しくてエロい」などと書き込まれていた。

竹中はラジオ沖縄「華華天国」（月〜金曜午後2時半）の月〜木曜パーソナリティーを務めている。自身のXで番組のメールテーマを募集するのが定番となっている。

20日には「私たちこうやって出会いました」19日には「聞いたら懐かしくて魂が震えちゃう？！どハマりしたアニメソング」を募集。ボディーラインが浮き出るコーディネートに小さいポシェットをたすきがけする写真や動画を一緒にアップするのが恒例となっている。

広島県呉市出身の竹中アナは広島工大卒業後、青森朝日放送アナウンサー、岩手朝日テレビリポーター、NHK沖縄放送局キャスターを経て、15年4月からフリーアナウンサーに転向。17年10月にラジオ沖縄に入社した。15年には写真集「ASAKARA TOMOKA」を発売。