栄養士ならではのヘルシーで健康的なせいろレシピが話題のインフルエンサー・サヤさん。1日1食をせいろ料理に置き換えるだけで、1か月で−4kgのダイエットに成功しました。ノンオイルのせいろ料理は、肉などの余分な脂を落とし摂取カロリーを抑えられるほか、蒸すことで食材のかさが減り、野菜をたっぷり摂れるというメリットも！
※本記事はサヤ著の書籍『せいろダイエットレシピ 食事制限なし！1食置きかえるだけで1か月で4kgやせ！』から一部抜粋・編集しました。
■ふんわり、もっちり、ザクッ！ 豊かな食感で満足度アップ
はんぺんとひじきの鶏だんご蒸し
● 高タンパク ＝ タンパク質を十分含む
● 代謝 UP＝ エネルギー代謝を高める栄養素、成分を多く含む
● デトックス＝ 便や水分など、余分な老廃物を排出する成分を多く含む
■材料（2人分）
〈肉だね〉
鶏ムネひき肉… 200g
はんぺん… 1枚（約100g）
乾燥ひじき… 大さじ1
れんこん… 30g
しいたけ… 2個（約30g）
Ａしょうゆ… 小さじ1
酒… 小さじ1
おろしショウガ… 小さじ1
ごま油… 小さじ1
レタス… 大きめの葉 6〜8枚
ミニトマト… 6個
酢じょうゆ（または好みのたれ）… 適量
■つくり方
準備
・ひじきは水に浸して戻し、水気をきる。
・れんこんは皮をむき、半分をすりおろし、半分はみじん切りにする。しいたけはみじん切りにする。ミニトマトはヘタを取る。
・ポリ袋に〈肉だね〉のひき肉とはんぺんを入れ、手のひらで押さえてしっかりつぶす。〈肉だね〉のその他の材料、Aを加えてもみ込む。
ひき肉とはんぺんをポリ袋に入れ、手のひらでパン生地をこねるようにしてつぶしてから、他の材料を加えてこねる。
詰める
・クッキングシートを全体に敷き、レタスを敷き、肉だねを丸めてのせ、ミニトマトを散らす。
蒸す
・10分蒸す。酢じょうゆなど、好みのたれをつけながら食べる。
memo
鶏ひき肉にはんぺんを加え、カロリーを抑えてボリューム感をアップ。具に加えたひじき、れんこん、しいたけのほか、一緒に蒸すレタスやミニトマトにも食物繊維がたっぷりなので、お通じ改善にもおすすめ。
■レシピについて
・せいろはすべて直径24cm（1段）を使用。
・材料は1人分または2人分を基本とし、レシピによってはつくりやすい分量を記載しています。
・蒸し時間はあくまで目安です。食材の個体差によっても蒸し上がり時間が変わるので、竹串などを刺してみて中まで火が通っていないようなら、様子を見ながらさらに数分蒸して調整してください。
・せいろ内の蒸気は高温なので、ふたを開けるときは蒸気を奥側に逃がすようにするなど、火傷に十分注意してください。
・火加減はガスコンロを基準にしています。お使いの機器に合わせて調整してください。
・小さじは5mL、大さじは15mL。「ひとつまみ」は親指と人さし指と中指でつまんだ量、「少々」は親指と人さし指でつまんだ量、「適量」は料理に見合った適切な量という意味です。
・砂糖はきび砂糖、豆乳は無調整豆乳を使用しています。きび砂糖がなければ上白糖など、お好みのものを使っていただいて構いません。塩麹は市販品でOKです。
・ごはんは冷やごはんを使用しています。
著＝サヤ／『せいろダイエットレシピ 食事制限なし！1食置きかえるだけで1か月で4kgやせ！』