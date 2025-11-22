ふんわり、もっちり、ザクッ！豊かな食感で満足度アップ


せいろで簡単！脂質を控えた鶏ムネ肉の「ヘルシータンドリーチキン」

栄養士ならではのヘルシーで健康的なせいろレシピが話題のインフルエンサー・サヤさん。1日1食をせいろ料理に置き換えるだけで、1か月で−4kgのダイエットに成功しました。ノンオイルのせいろ料理は、肉などの余分な脂を落とし摂取カロリーを抑えられるほか、蒸すことで食材のかさが減り、野菜をたっぷり摂れるというメリットも！

そんなサヤさんの経験とノウハウが詰まった、せいろダイエットレシピをご紹介。食材を準備してせいろに詰め、蒸すだけの簡単プロセスだから、せいろ初心者でも無理なく続けられます！

※本記事はサヤ著の書籍『せいろダイエットレシピ 食事制限なし！1食置きかえるだけで1か月で4kgやせ！』から一部抜粋・編集しました。

■ふんわり、もっちり、ザクッ！　豊かな食感で満足度アップ

はんぺんとひじきの鶏だんご蒸し

● 高タンパク ＝ タンパク質を十分含む

● 代謝 UP＝ エネルギー代謝を高める栄養素、成分を多く含む

● デトックス＝ 便や水分など、余分な老廃物を排出する成分を多く含む

■材料（2人分）

〈肉だね〉

　鶏ムネひき肉… 200g

　はんぺん… 1枚（約100g）

　乾燥ひじき… 大さじ1

　れんこん… 30g

　しいたけ… 2個（約30g）

Ａしょうゆ… 小さじ1

　酒… 小さじ1

　おろしショウガ… 小さじ1

　ごま油… 小さじ1

レタス… 大きめの葉 6〜8枚

ミニトマト… 6個

酢じょうゆ（または好みのたれ）… 適量

■つくり方

準備

・ひじきは水に浸して戻し、水気をきる。

・れんこんは皮をむき、半分をすりおろし、半分はみじん切りにする。しいたけはみじん切りにする。ミニトマトはヘタを取る。

・ポリ袋に〈肉だね〉のひき肉とはんぺんを入れ、手のひらで押さえてしっかりつぶす。〈肉だね〉のその他の材料、Aを加えてもみ込む。

ひき肉とはんぺんをポリ袋に入れ、手のひらでパン生地をこねるようにしてつぶす


ひき肉とはんぺんをポリ袋に入れ、手のひらでパン生地をこねるようにしてつぶしてから、他の材料を加えてこねる。

詰める

・クッキングシートを全体に敷き、レタスを敷き、肉だねを丸めてのせ、ミニトマトを散らす。

蒸す

・10分蒸す。酢じょうゆなど、好みのたれをつけながら食べる。

memo

鶏ひき肉にはんぺんを加え、カロリーを抑えてボリューム感をアップ。具に加えたひじき、れんこん、しいたけのほか、一緒に蒸すレタスやミニトマトにも食物繊維がたっぷりなので、お通じ改善にもおすすめ。

■レシピについて

・せいろはすべて直径24cm（1段）を使用。

・材料は1人分または2人分を基本とし、レシピによってはつくりやすい分量を記載しています。

・蒸し時間はあくまで目安です。食材の個体差によっても蒸し上がり時間が変わるので、竹串などを刺してみて中まで火が通っていないようなら、様子を見ながらさらに数分蒸して調整してください。

・せいろ内の蒸気は高温なので、ふたを開けるときは蒸気を奥側に逃がすようにするなど、火傷に十分注意してください。

・火加減はガスコンロを基準にしています。お使いの機器に合わせて調整してください。

・小さじは5mL、大さじは15mL。「ひとつまみ」は親指と人さし指と中指でつまんだ量、「少々」は親指と人さし指でつまんだ量、「適量」は料理に見合った適切な量という意味です。

・砂糖はきび砂糖、豆乳は無調整豆乳を使用しています。きび砂糖がなければ上白糖など、お好みのものを使っていただいて構いません。塩麹は市販品でOKです。

・ごはんは冷やごはんを使用しています。

著＝サヤ／『せいろダイエットレシピ 食事制限なし！1食置きかえるだけで1か月で4kgやせ！』