日向坂46のライブで“ジャンボコール”が発生「手を振ってくれた」「ジャンボさーん！」
日向坂46が21日、東京・国立代々木競技場第一体育館で「日向坂46 ARENA TOUR 2025『MONSTER GROOVE』」最終日公演を開催。客席には、お笑いコンビ・レインボーのジャンボたかおの姿もあり、ファンから“ジャンボコール”が沸き起こった。
【写真】日向坂46ライブを観覧していたジャンボたかお
ジャンボは日向坂46とさまざまな番組で共演してきたほか、地方公演にも足を運ぶほどの熱心な“おひさま”（日向坂46ファン）。その存在はファンの間でもよく知られており、この日も客席でライブを観覧していた。
公演終演後、ジャンボの姿に気づいた観客からは「ジャンボさーん！」と呼びかける声が飛び、ジャンボも笑顔で手を振って応える一幕があった。
ライブ後、ジャンボは自身のX（＠kando_jjj）を更新し、「余りにも余りにも素晴らしいライブツアー過ぎました！！！！」と興奮冷めやらぬ感想をつづった。あわせて投稿した写真には3時のヒロイン・福田麻貴の姿もある。
ファンからは「まさかいらっしゃるとは！」「帰り際に『ジャンボさーん』ってアリーナから声かけたら手を振ってくれました！ありがとうございました！」「ジャンボさーん！ 今日も最高のライブでしたね！！！！」といった声が寄せられていた。
