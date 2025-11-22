食欲がなくても栄養がとれる！デザートのような「かぼちゃとココナッツミルクの冷たいスープ」
太らないためには栄養バランスのいい食事がポイント！でも、品数をたくさん作るのは大変ですよね。そんなときはスープが手軽。たっぷり野菜も食べられるし、栄養も余すところなくいただけます。水分があることで食べ過ぎを抑えられるし、からだが温まって代謝もアップ！
200kcal台以下の、太らないスープレシピをお届けします！
■濃厚なかぼちゃとココナッツの風味でデザートのよう
かぼちゃとココナッツミルクの冷たいスープ
■食欲がないときもおいしく栄養がとれる
［1人分 211kcal 塩分1人分0.6g］
◆材料(2人分)
かぼちゃ（種とわた、皮を除いたもの）300g
玉ねぎ 1/4個
バター 大さじ1
水 2カップ
ココナッツミルク 小1缶（約150g）
塩、こしょう 各適宜
シナモンパウダー 少々
◆作り方
1 かぼちゃは一口大に切り、玉ねぎは縦薄切りにする。
2 鍋にバターを入れて火にかけ、溶けたら玉ねぎを入れて弱めの中火で炒める。焦げないように炒め、しんなりしたらかぼちゃ、水、塩少々を加え、煮立ったら弱火にして約10分煮る。
3 かぼちゃがやわらかくなったらココナッツミルクを加えてミキサーでかくはんし、なめらかになったらボウルに移す。ラップをかけて冷蔵庫で冷たくなるまで2〜3時間冷やす。
4 塩、こしょうで味をととのえ、器に盛り、シナモンをふる。好みでかぼちゃの皮を電子レンジで約1分加熱して5mm角に切って散らすと、彩りがよくなる。
【POINT】
ポイントはココナッツミルク。ココナッツミルクを加えるとなめらかでコクのあるスープになる。
編集＝レタスクラブ編集部／『太らないスープ143』