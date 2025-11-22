かぼちゃとココナッツミルクの冷たいスープ


クリームコーン缶で簡単アレンジ！低カロリーの「かぼちゃのチーズコーンスープ」

具だくさん＆栄養たっぷりなのに、低カロリーの「太らないスープ」

太らないためには栄養バランスのいい食事がポイント！でも、品数をたくさん作るのは大変ですよね。そんなときはスープが手軽。たっぷり野菜も食べられるし、栄養も余すところなくいただけます。水分があることで食べ過ぎを抑えられるし、からだが温まって代謝もアップ！

200kcal台以下の、太らないスープレシピをお届けします！

※本記事はレタスクラブ編集部編集のMOOK本『太らないスープ143』から一部抜粋・編集しました

■濃厚なかぼちゃとココナッツの風味でデザートのよう

かぼちゃとココナッツミルクの冷たいスープ

■食欲がないときもおいしく栄養がとれる

［1人分 211kcal 塩分1人分0.6g］

◆材料(2人分)

かぼちゃ（種とわた、皮を除いたもの）300g

玉ねぎ　1/4個

バター　大さじ1

水　2カップ

ココナッツミルク　小1缶（約150g）

塩、こしょう　各適宜

シナモンパウダー　少々

◆作り方

1　かぼちゃは一口大に切り、玉ねぎは縦薄切りにする。

2　鍋にバターを入れて火にかけ、溶けたら玉ねぎを入れて弱めの中火で炒める。焦げないように炒め、しんなりしたらかぼちゃ、水、塩少々を加え、煮立ったら弱火にして約10分煮る。

3　かぼちゃがやわらかくなったらココナッツミルクを加えてミキサーでかくはんし、なめらかになったらボウルに移す。ラップをかけて冷蔵庫で冷たくなるまで2〜3時間冷やす。

4　塩、こしょうで味をととのえ、器に盛り、シナモンをふる。好みでかぼちゃの皮を電子レンジで約1分加熱して5mm角に切って散らすと、彩りがよくなる。

【POINT】

ポイントはココナッツミルク。ココナッツミルクを加えるとなめらかでコクのあるスープになる。

編集＝レタスクラブ編集部／『太らないスープ143』