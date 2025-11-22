阪神は２２日、大阪・御堂筋で優勝パレードを行った。バスで１・７キロの道のりを約３０分かけて進みながら、沿道のファンと喜びを分かち合った。藤川監督や、本塁打と打点の２冠に輝いた佐藤輝をはじめ、主力選手のコメントは下記の通り（選手は背番号順）。

藤川監督「阪神タイガースはすごいなと。ファンの方の熱気と、毎日頑張ってよかったなと思いましたね。シーズン中ね、グラウンドにもう集中してて、何のために頑張ってるのかって考えるときもあったんですけれど、やっぱり今日のためでしたね」

森下「楽しめました。いろいろな人が優勝に対して熱が冷めることなく、あるなと実感しました」

大山「感動していますね。（昨オフの残留も）みんなが喜んでくれていますし、ありがとうって言葉をかけてもらえてうれしいですし、もっと頑張らないと」

近本「パレードいいっすね。（今オフの）残留のことだったり、ありがとうってうれしかったです」

中野「率直にうれしい気持ちでいっぱい。（来季は背番号７に変わるが）チームでやるべきことをしっかりやって戦っていければ、おのずと結果はついてくる」

佐藤輝「いやもう、最高っすね。連覇と日本一が来年の一番の目標になってくると思う」

坂本「やっぱりいいなと思いますし、個人的にはタオルとかグッズとか前よりはいっぱい見えた気がしたんで、それもうれしかった」

岩崎「ありがとうって声を聞くと頑張って良かったなって思います。（来年は）日本一をとって、パレードに」

才木「いろんな方におめでとうとかありがとうと言ってもらえてすごくうれしい。すごく特別な瞬間に僕らもなりました」

村上「自分は１号車で近本さんが隣だったので、近本さんのタオルが多すぎて、自分のタオルが全然ないなと感じた（笑）。もっともっと頑張りたい」

石井「今年は手を振りながら『あっ、すごいなんか申し訳ない』と思いました。ざんげじゃないけど、（日本シリーズで）最後に自分が打たれて負けてしまったので」