ハイヒール・モモコの“新婚”長男、妻との“顔出し”和装ショットを公開「立派になられて」「奥様もめっちゃ綺麗」
お笑いコンビ・ハイヒールのモモコ（61）の長男・仁一郎さん（30）が20日、自身のインスタグラムを更新。「前撮りしてきました」と妻との和装ショットを公開した。
【写真】「奥様もめっちゃ綺麗」ハイヒール・モモコの長男＆妻の“顔出し”和装ショット
今年6月に結婚したことを報告していた仁一郎さんは、この日、お寺の境内で撮影された和装での前撮りを5枚アップ。羽織袴をまとった仁一郎さんと白無垢姿の妻が写し出され、紅葉バックに穏やかな笑顔を見せる2ショットや、それぞれのソロショットなどを披露した。
仁一郎さんは「初の勝尾寺、紅葉シーズン かつ天気も青空で最高のロケーションでした 撮影できて良かった」と充実した撮影を振り返った。
2人の晴れ姿に、元プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が「綺麗ーーーー素敵すぎる」と反応したほか、フォロワーから「わあ、素敵〜」「ほんとおめでとう！」「テレビで観てた仁君が立派になられて勝手に息子のように思ってしまって感無量です」「奥様もめっちゃ綺麗」などの温かい声が寄せられている。
