Amazon（アマゾン）では、2025年11月21日(金)0時から11月23日(日)23時59分まで「Amazonブラックフライデー 先行セール」を開催中。

セール期間中は、合計10,000 円（税込）以上の買い物でポイント還元率がアップするほか、100,000ポイント当選のチャンスも。エントリーを忘れずに！

現在、SQUARE ENIX（スクエア・エニックス）から12月4日に発売予定の『オクトパストラベラー0』やシリーズ初のリアルタイム行動の戦闘が実装された『Pokémon LEGENDS Z-A』など、NintendoSwitch用ソフトがお得に登場しています。

12月4日発売予定、スクエニの人気シリーズ最新作『オクトパストラベラー0』が、予約販売で14％オフに！

オクトパストラベラー0 -Switch 6,608円 （14％オフ） Amazonで見る PR PR

『ドラゴンクエストVII Reimagined -Switch』が予約販売で14％オフ！ 『ドカポン3・2・1 スーパーコレクション! -Switch』が24％オフ！

ドラゴンクエストVII Reimagined -Switch 7,556円 （14％オフ） Amazonで見る PR PR

ドカポン3・2・1 スーパーコレクション! -Switch 3,504円 （24％オフ） Amazonで見る PR PR

発売中ゲームソフトもセール中！ 秋の夜長に一人で、みんなでたっぷり楽しもう！

Pokémon LEGENDS Z-A（ポケモン レジェンズ ゼットエー） -Switch 6,206円 （13％オフ） Amazonで見る PR PR

桃太郎電鉄2 あなたの町も きっとある 東日本編+西日本編【メーカー特典あり】 オリジナル列車 「東日本グルメ号」、オリジナル列車 「西日本グルメ号」DLCコードチラシ 同梱 6,539円 （18％オフ） Amazonで見る PR PR

ドラゴンクエストI＆II - Switch 6,282円 （18％オフ） Amazonで見る PR PR

Minecraft (マインクラフト) - Switch 3,345円 （16％オフ） Amazonで見る PR PR

Switch2版ゲームソフトも特価に！ 『カービィのエアライダー』が14％オフ、『ドンキーコング バナンザ』が14％オフ！

カービィのエアライダー -Switch2 7,801円 （13％オフ） Amazonで見る PR PR

ドンキーコング バナンザ -Switch2 7,755円 （14％オフ） Amazonで見る PR PR

なお、上記の表示価格は2025年11月22日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

