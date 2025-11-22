『オクトパストラベラー0』が12月4日発売。事前購入で14%OFF
Amazon（アマゾン）では、2025年11月21日(金)0時から11月23日(日)23時59分まで「Amazonブラックフライデー 先行セール」を開催中。
セール期間中は、合計10,000 円（税込）以上の買い物でポイント還元率がアップするほか、100,000ポイント当選のチャンスも。エントリーを忘れずに！
現在、SQUARE ENIX（スクエア・エニックス）から12月4日に発売予定の『オクトパストラベラー0』やシリーズ初のリアルタイム行動の戦闘が実装された『Pokémon LEGENDS Z-A』など、NintendoSwitch用ソフトがお得に登場しています。
12月4日発売予定、スクエニの人気シリーズ最新作『オクトパストラベラー0』が、予約販売で14％オフに！
オクトパストラベラー0 -Switch
6,608円
（14％オフ）
『ドラゴンクエストVII Reimagined -Switch』が予約販売で14％オフ！ 『ドカポン3・2・1 スーパーコレクション! -Switch』が24％オフ！
ドラゴンクエストVII Reimagined -Switch
7,556円
（14％オフ）
ドカポン3・2・1 スーパーコレクション! -Switch
3,504円
（24％オフ）
発売中ゲームソフトもセール中！ 秋の夜長に一人で、みんなでたっぷり楽しもう！
Pokémon LEGENDS Z-A（ポケモン レジェンズ ゼットエー） -Switch
6,206円
（13％オフ）
桃太郎電鉄2 あなたの町も きっとある 東日本編+西日本編【メーカー特典あり】 オリジナル列車 「東日本グルメ号」、オリジナル列車 「西日本グルメ号」DLCコードチラシ 同梱
6,539円
（18％オフ）
ドラゴンクエストI＆II - Switch
6,282円
（18％オフ）
Minecraft (マインクラフト) - Switch
3,345円
（16％オフ）
Switch2版ゲームソフトも特価に！ 『カービィのエアライダー』が14％オフ、『ドンキーコング バナンザ』が14％オフ！
カービィのエアライダー -Switch2
7,801円
（13％オフ）
ドンキーコング バナンザ -Switch2
7,755円
（14％オフ）
なお、上記の表示価格は2025年11月22日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
