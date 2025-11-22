ファンを驚かせた“二股交際”報道から約2週間。控えめな笑顔を見せる彼女はどこか吹っ切れているようで――。

11月18日、秋らしいボルドーカラーの髪を揺らして渋谷に現れたのはNiziU・NINAだ。この日、開催された3rdアルバム『New Emotion』リリース記念のイベントに参加していた。ファンがNINAの様子を語る。

「メンバーをひと目、見ようと、100人ほどのファンが出待ちをしていました。NINAさんはファンたちに名前を呼ばれると、笑顔で手を振ってくれました。肩だし＆ミニスカの露出が多いスタイルで、華やかでした」

NINAは11月4日、「文春オンライン」と「FRIDAYデジタル」でMrs. GREEN APPLE（ミセス）のギター・若井滉斗（ひろと）との熱愛が報じられた。記事によると、札幌でのライブを終えた若井が帰宅した自宅に、NINAが訪れ、深夜2時ごろまで密会していたという。

「結成10周年を迎えたミセスは全国ツアー真っ最中で、とくに2022年からは日本のアーティストでもっとも勢いがあると言っても過言ではないハードスケジュールで活動をしています。若井さんは端正な顔立ちを武器に“モテ男”としても有名です。3月には「FRIDAY」で、グラビアアイドルの未梨（みり）一花さんとの熱愛が報じられています。

今回の件については、NINAさんの事務所は『あくまでも尊敬し合う先輩・後輩の関係です』とコメントし、ミセスの事務所も交際関係を否定しています。人気グループ同士の彼らは当然、共演も多く、2人の出会いは2024年4月に開催された合同ライブのようです。双方のファンにとっては複雑な心境なのは間違いないでしょう」（芸能記者）

恋愛スキャンダルが報じられたNINA。しかし、グループ活動に支障は出ていないと語るのは芸能ジャーナリストだ。

「もともとNiziUは、アイドルというよりアーティストとして売り込んでいたので、男性ファンよりも女性からの支持を多く得ています。実力が評価されていることで、人気が落ちにくいと思います。そういう意味では、アーティストながらアイドル的な人気もあった、若井さんのほうがダメージは大きいでしょう。

いずれにせよ、NINAさんとしては“なかったこと”にして前を向くしかないでしょうね」

会場で振りまいた笑顔の真意や、いかに――。