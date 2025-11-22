今シーズンのNBAで2位…シクサーズのタイリース・マクシーがキャリアハイの54得点を奪取

11月21日（現地時間20日、日付は以下同）。フィラデルフィア・セブンティシクサーズは、敵地ファイサーブ・フォーラムでミルウォーキー・バックスと対戦し、延長の末に123－114で勝利を収めた。

シクサーズはポール・ジョージがドライブからレイアップ、3ポイントシュート3本を立て続けに決め、チーム最初の11得点を荒稼ぎし、計21得点に5リバウンド3アシスト2スティールを残したほか、クエンティン・グライムズが14得点4リバウンド4アシスト、VJ・エッジコムが12得点10リバウンド3アシストをマーク。

そしてタイリース・マクシーが大暴れ。ドライブからレイアップ、3ポイントシュート、オフバランスのフローターを成功させるなどアグレッシブに加点していき、キャリアハイの54得点に5リバウンド9アシスト3スティール3ブロックでシクサーズを勝利へ導いた。

25歳のスコアリングガードは、2024年4月8日のサンアントニオ・スパーズ戦で記録した52得点を更新する自己最多得点をたたき出し、キャリア4度目の50得点超え。54得点は、今シーズンのリーグ全体で2位に入る高得点となった。

21日を終えた時点で、9勝6敗のシクサーズはイースタン・カンファレンス6位。キャリア6年目のマクシーは、ここまで自己最高の平均33.4得点4.7リバウンド7.9アシストに1.6スティールと、素晴らしいシーズンを送っている。

【動画】キャリアハイの54得点を奪ったマクシー





