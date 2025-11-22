¡ÚÍè½µ¤Î¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÛÂè9½µ¡¡ÃÎ»ö¤ÎÌ¼¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ø¥Ö¥ó¤Ë°ìÌÜ¤Ü¤ì¡ª¡©
¡¡½÷Í¥¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê22¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÁ°8¡¦00¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤¬24Æü¤«¤éÂè9½µ¤ËÆþ¤ë¡£
¡¡¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§»á¤¬µÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÄ«¥É¥éÄÌ»»113ºîÌÜ¡£¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ï¡Ö²øÃÌ¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌÀ¼£»þÂå¤ÎÊ¸¹ë¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ÎºÊ¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢É×ÉØ¤Îå«¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾¾Ìî¥È¥Ìò¤ò¹âÀÐ¤¬¡¢È¬±À¤¬¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ø¥Ö¥óÌò¤òÇÐÍ¥¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡¼çÂê²Î¤ÏÃË½÷É×ÉØ¥Ç¥å¥ª¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡×¤Î¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¡£¡Ö¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤ò¸«¼é¤ë¼Ø¤È³¿¡×Ìò¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö°¤º´¥öÃ«»ÐËå¡×¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡Âè9½µ¡Ê11·î24Æü¡Á11·î28Æü¡Ë¤Ï¡Ö¥¹¥¥Ã¥×¡¢¥È¡¢¥¦¥°¥¤¥¹¡×¡£
¡¡¥Ø¥Ö¥ó¤Î½÷Ãæ¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤¿¥È¥¡£¤¢¤ëÆü¡¢ÃÎ»ö¡Êº´Ìî»ËÏº¡Ë¤ÎÌ¼¡¦¥ê¥è¡ÊËÌ¹áÆá¡Ë¤¬¸½¤ì·î¾È»û¤Ç¥Ø¥Ö¥ó¤È½Ð²ñ¤¦¡£¤É¤¦¤ä¤é¥ê¥è¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤Ë°ìÌÜ¤Ü¤ì¡ª¡©¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï»ä¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ê¤Î¤«¤·¤é¡©¡×¤È¥ê¥è¤ËÊ¹¤«¤ì¤¿¥È¥¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤«¥ê¥è¤ÎÎø¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£°ìÊý¡¢¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤ÏÃÎ»ö¤«¤é¥ê¥è¤ÎÎøÏ©¤ò¤Ï¤Ð¤à¤è¤¦ÌµÃã¤Ö¤ê¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¥ê¥è¤ÎÎø¤Î¹ÔÊý¤Ï¡©