武田久美子、長年買い続ける“冬の愛用アイテム”を紹介「おそらく20足目位」
タレントの武田久美子（57）が21日、自身のインスタグラムを更新。「私の冬支度」と、寒くなるこの時期に愛用しているというアイテムを披露した。
【写真】「おそらく20足目位」武田久美子が長年買い続ける“冬の愛用アイテム”
写真で紹介したのは、グローバル・ライフスタイル・ブランド「UGG（アグ）」の靴。グレーのムートン生地にボリュームのあるファーが縁取られたタイプのもので、落ち着いた色味と温かみのある質感が印象的だ。
「このUggの室内スリッパーはおそらく20足目位」（原文ママ）「年に2回位購入してる」と何度も購入していることを明かし、「素足より楽で長年の愛用品です!!!」とお気に入りポイントも伝えている。
コメント欄には「素敵ですね」「色もシックでオシャレ 何より暖かそう」などの声が寄せられた。
