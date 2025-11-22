大人に似合う「もけもけアイテム」→【LEPSIM】に売ってた！（歓喜）

なんだかコーデが地味……。そんなときは、一点投入でコーデが華やぐ“もけもけアイテム”を盛り込んでみて。シャレ感のあるアイテムを探すなら【LEPSIM（レプシィム）】をチェック。立体感のある素材でシーズンムードが高まるのはもちろん、落ち着いた配色だから大人のコーデにスッと馴染みそう。今季はもけもけアイテムで、周りと差をつけて。

1枚で主役級！ 起毛感が華やかなトップス

【LEPSIM】「3ゲージアシメコンビプルオーバー」\6,990（税込）

大胆な切り替えと長めの毛足のふわもこ感が印象的なニットトップス。主役級の存在感だから、シンプルなワンツーでもサマになります。たっぷりとゆとりのあるシルエットでボディラインを拾いにくく、さり気なく体型カバーも期待できるかも。ニュアンス感のあるカーキのほか、チャコール・キャメルとシックな色展開で、大人もトライしやすそうです。

さりげなく取り入れたいならボトムスで

【LEPSIM】「7ゲージフリンジニットスカート」\6,600（税込）

フリンジの切り替えデザインが華やかで、カジュアルながら女性らしい雰囲気が漂うナロースカート。ボリュームがありつつ、縦ラインが強調されるデザインですっきりと穿けそうです。ボリュームのでやすいスウェットやセーターと好相性だから、秋冬のデイリーカジュアルでヘビロテできる予感。

writer：Emika.M