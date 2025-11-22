AstemoがU15のセレクションを実施！ 練習見学・説明会の開催も

19日（水）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のAstemoリヴァーレ茨城は、U15チームのセレクションを実施することをクラブ公式サイトで発表した。

今回のセレクションは2026年度の活動に向けて行われるもので、中学1・2年生を対象にして行われる。日程は2026年1月23日（金）18:00からと、2026年1月25日（日）13:00からの2日程で、どちらか1日に参加する必要があり、申し込みは専用フォームから可能となっている。当日は身体測定、体力測定、バレーボールのスキルチェックや選手面談などが行われ、2月中旬ごろに結果が発表される。

また、セレクションの実施に伴い、練習見学と説明会も実施することが発表された。練習見学日は11月25日（火）から1月20日（火）までの毎週火曜で、17:55から20:00の時間帯で実施されているとのこと。説明会は2025年12月23日（火）、2026年1月13日（火）の19:30からリヴァーレアリーナにて行われ、こちらも参加には専用フォームからの事前申し込みが必要となっている。