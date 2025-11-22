未病ケアを支える！からだあいかん「養生サジー」

からだあいかん（サーブ）は、「薬に頼り過ぎない健康」をコンセプトに、食の栄養の力で体を内側から整える天然ドリンク「養生サジー」を発売します。

薬屋発の自然食品屋が本気で開発した、未病ケアを支える美と健康の一杯を紹介します。

からだあいかん・養生サジー

発売日：2025年12月4日(木)

価格：5,800円(税込)

内容量：900ml

販売場所：からだあいかん本店、からだあいかん楽天店

からだあいかんは、単に栄養を補給するだけでなく、体が本来持っている力を引き出すことを目指した商品開発を行っています。

今回発売される「養生サジー」は、有機JAS認定を受けた高品質なサジーを使用しており、安心・安全にこだわった設計となっています。

日々の健康維持や美容を気遣う方にとって、手軽に取り入れられる「飲む未病ケア」としての役割が期待されています。

薬に頼り過ぎない健康へ

「養生サジー」は、自然界のエネルギーをそのまま凝縮したような濃厚な味わいと栄養価が特徴です。

薬屋としての知見を活かし、現代人の健康課題に向き合って開発されたこの商品は、毎日の習慣として続けることで、内側からの美しさと健やかさをサポートします。

自然の恵みを活かしたこの一杯が、健やかな生活への第一歩となります。

からだあいかん「養生サジー」の紹介でした。

