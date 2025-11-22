贅沢な空間で最高の音楽を！MISEL「Live Entertainment Show 〜You＆I〜」

MISELは、2026年1月に東京・大阪にて「Live Entertainment Show 〜You＆I〜」を開催します。

豪華出演者が織りなす歌とダンスのエンターテインメントショーの魅力を紹介します。

MISEL・Live Entertainment Show 〜You＆I〜

開催日：2026年1月17日(土)・18日(日)／1月31日(土)・2月1日(日)

主催：MISEL

会場：I’M A SHOW（東京）／心斎橋SPACE14（大阪）

価格：全席指定 10,000円(税込)

MISELは、贅沢な空間で最高の音楽を楽しむことができるライブエンターテインメントショーを開催します。

本公演は、聞き馴染みのある楽曲が作品の枠を超えて歌い上げられていく豪華な曲目リストとなっています。

岡田亮輔、金本泰潤、舘形比呂一、原田薫、東山光明、愛加あゆ、夢咲ねねといった実力派キャストがリレー形式で歌い繋ぎ、観客を魅了します。

音楽と演出のプロフェッショナルが集結

音楽監修は若き音楽プロデューサー石渡裕貴が担当し、全楽曲のアレンジ監修、バンド編成を全面プロデュースしています。

演出は岡田亮輔と井上希美の両名が担当し、キャストの個性が光るステージを作り上げます。

東京公演は有楽町マリオン別館7Fの「I’M A SHOW」、大阪公演は心斎橋PARCO 14Fの「心斎橋SPACE14」にて行われ、どちらもアクセスが良く、特別な時間を過ごすのにふさわしい会場です。

MISEL「Live Entertainment Show 〜You＆I〜」の紹介でした。

