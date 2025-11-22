未来を担う子供たちへ！しるし「子ども食堂」支援

しるしは、地域社会との共創を目指す地域支援活動の一環として、「子ども食堂」への寄付を実施しました。

企業としての経済活動だけでなく、地域への貢献を通じて社会的な価値を創造する取り組みを紹介します。

しるし・地域支援活動「子ども食堂」への寄付

実施日：2025年10月26日(日)

実施企業：しるし

内容：地域支援活動「子ども食堂」への寄付

しるしは、単なる事業の拡大にとどまらず、地域社会との深いつながりを重視した活動を展開しています。

その象徴的な取り組みの一つとして、今回、地域の子どもたちを支える「子ども食堂」への寄付支援が行われました。

この活動は、同社が掲げる「地域社会との共創」というビジョンを具現化するものであり、地域の人々と共に未来を育む姿勢を示しています。

地域社会との共創を目指して

今回実施された支援は、2025年10月26日に開催された子ども食堂に対するものです。

企業が地域の一員として課題解決に取り組み、次世代を担う子どもたちの健やかな成長をサポートすることは、持続可能な社会の実現（SDGs）においても重要な意味を持ちます。

しるしは、こうした活動を通じて地域への感謝を形にするとともに、社会全体にポジティブな影響を与えることを目指しています。

しるしによる地域支援活動「子ども食堂」への寄付の紹介でした。

