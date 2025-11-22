10-11シーズンを最後にトップリーグから遠ざかっているバーミンガム。24-25シーズンには3部まで落ちてしまったが、一年で2部チャンピオンシップに返り咲き、今季はプレミアリーグ昇格を目指すシーズンとなっている。



古橋亨梧、岩田智輝、藤本寛也の3人の日本人選手が所属しており、リーグ戦では岩田が全試合に、古橋は1試合を除く14試合に出場している。



そんなバーミンガムだが、現在新スタジアム建設に向けた計画がスタートしたようだ。『BBC』が伝えている。





Our new stadium.



A statement of intent for the City of Birmingham and the West Midlands, testament to a region that is on the rise. pic.twitter.com/m2kfIp7PeH — Birmingham City FC (@BCFC) November 20, 2025

バーミンガムは5年後の30-31シーズンを目標に建設を進めており、完成すれば現在の倍となる約6万2000人収容の巨大スタジアムが完成する予定となっている。屋根は開閉式、ピッチの移動も可能と伝えられており、サッカーの試合だけでなく他のスポーツイベントやコンサートでの活用も期待されている。クラブはこの計画から数千もの雇用が創出されると考えており、これからのバーミンガムに注目したい。