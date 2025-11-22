料理研究家・桜井奈々、子連れUSJの1日プランを公開「体力の限界まで遊び倒す」

料理研究家の桜井奈々が21日に自身のアメブロを更新。『ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）』を子連れで満喫する1日のプランを紹介した。

この日、桜井は「2025子連れユニバまとめ！」と切り出し「朝5時にホテル出発！！5時15分くらいから待機列並び」と早朝から行動を開始したといい、開園と同時に「ニンテンドーワールドを目指し」「ドンキーコングのクレイジートロッコ」「マリオカート」などのアトラクションを楽しんだことを報告。「前半はとにかくニンテンドーワールドで遊び倒した！」「大満足！！」と振り返った。

午後からは「エクスプレスパスを使い」「ジュラシックパークザライド」や「ハリーポッターエリア」を訪れたといい、16時頃には早めの夕食。その後「閉園前は混むので！このタイミングでお買い物して大正解でした」と買い物を楽しむ様子も明かした。

夜は「ラストスパート！」と、再びニンテンドーワールドのアトラクションや、子どもたちのリクエストで「ミニオンハチャメチャライド」を楽しんだといい、この日だけで「アトラクション7回乗りました」と報告。「大人7人 小学生男児3名 体力の限界まで遊び倒すプランでした」と明かし「妥協も後悔もなし！完」と満足そうにつづり、ブログを締めくくった。