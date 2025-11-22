日本サッカー史上最高ストライカーで、今年８月１０日に肺炎のため８１歳で死去した釜本邦茂さんのお別れの会が２２日、都内で開かれた。

釜本さんは、１９６８年メキシコ市五輪で、アジア勢初の表彰台となる銅メダルを獲得した日本代表のエースで、同大会で７得点を挙げ得点王に輝いた。国際Ａマッチ７５得点は日本歴代最多。ヤンマー（現Ｊ１・Ｃ大阪）では日本リーグ最多の２０２得点。９３年のＪリーグ開幕時はＧ大阪を指揮した。その後は日本サッカー協会の副会長などを務め、２００５年に日本サッカー殿堂入りした。

お別れの会では、同五輪の同僚でＧＫだった横山謙三氏、山城高、早大などでともにプレーした二村昭雄氏、Ｃ大阪などで監督を務めた西村昭宏氏（大阪府サッカー協会ＦＡコーチ）、パナソニックＨＤ特別顧問・松下正幸氏が追悼の辞を述べた。

日本サッカー協会・宮本恒靖会長は「釜本さんは日本が誇るストライカーで、その圧倒的な存在感と世界基準のプレーは、現役時代を映像でしか知らない我々の世代にもとても大きなインパクトを与えてくれました。１９６４年の東京五輪に出場。メキシコ市大会では７得点を挙げ得点王に輝くなど、世界に日本サッカーの存在を知らしめてくださいました。釜本さんの持つ国際Ａマッチ７５得点は、男子日本代表の歴代最多記録です。４０歳まで第一線で活躍されたことは、天賦の才能と日々の鍛錬のたまものだと思います。

釜本さんは私にも大きな影響を与えてくださいました。ガンバユースの一期生としてプレーをし始めた頃、その母体となった釜本ＦＣ出身の選手たちのボールを止める蹴るという技術の高さに驚かされました。プロになってからの釜本さんのキックの強さや正確性にまつわるエピソードをよく耳にし、私も釜本さんのようなキックの正確性を身につけたいと思いながら日々練習を重ねてきました。

Ｊリーグが開幕して３３年、日本サッカーは超速の進歩を遂げました。欧州の５大リーグで活躍する選手が増え、サムライブルーは世界基準の実力を備えるまでに成長を遂げています。そのサムライブルーはカタール大会でのドイツ戦、スペイン戦に続き、先月のブラジル戦でも、０―２から３―２で勝利する大きな進歩を見せてくれています。もし釜本さんがご覧になられていたら、森保監督、選手たちに『よくやった』と言いながらも『これで満足したらあかん』と来年のＷ杯に向けてハッパをかけてくださったのではないでしょうか。優勝を目標に挑むＷ杯での侍たちの優勝を、ぜひ天国から見守っていただきたいと思います。

日本代表の世界への道は１９３６年のベルリン五輪から始まり、６４年の東京五輪を経て、続くメキシコ市大会で釜本さんが世界と戦えることを示してくださいました。それが日本サッカーのＤＮＡとして現在まで受け継がれています。今から半世紀以上も前に世界と伍（ご）して戦い、日本のサッカーの存在を世界に示してくれた釜本さん。私たちはそのお名前と輝かしいご功績を胸に刻み、これからもサッカーの発展に全力を尽くしてまいります」などと故人をしのんだ。

◆釜本 邦茂（かまもと・くにしげ）１９４４年４月１５日、京都市生まれ。山城高、早大を経て６７年にヤンマー入り。７８年から監督を兼任し８４年に引退。１９歳で日本代表入りし、国際Ａマッチで通算７６試合７５得点。６８年メキシコ市五輪では７ゴールで得点王に輝き、初の銅メダル獲得に貢献。日本リーグ通算２５１試合２０２得点、得点王７回。９１〜９４年に松下電器（９３年からＧ大阪）監督。９５〜２００１年は参院議員を務めた。日本サッカー協会では副会長、強化推進本部長、常務理事を歴任。現役時代は１７９センチ、７９キロ。