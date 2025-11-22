戸田恵子、亡き父の三回忌で愛知へ「日本ならではの心配りにほっこり」

女優で声優の戸田恵子が21日に自身のアメブロを更新。亡き父の三回忌法要のために愛知県を訪れたことを報告した。

この日、戸田は「今日は父の三回忌の法要に、愛知県東海市まで」と切り出し「父はここの出身でも住んでいたわけでもないのに、生前、自身で決めてきたお寺さんなんですよね」と説明。ドラマ撮影中だといい「中々スケジュールが定まらず、お寺さんにも急遽でのお願いになり、そんな中、ご丁寧に三回忌法要してくださいました。有難いです」と感謝をつづった。

続けて、参列者への手土産として「鳩サブレを持参した」と明かすも「何と！あの黄色い袋ではなく、法事用にグレーの袋がありますとな。驚きです」と、仏事用のパッケージがあることに驚いた様子でコメント。「包装紙もいつもの鶴の模様ではなく、仏事用のもので包んでくれました。凄いなぁ。日本ならではの心配りにほっこりしたのでした」と感心した様子で述べた。

また、法要後には「ダッシュで大好きな味噌煮込みうどん食べました」と報告し「牡蠣入り、九条ネギトッピングで。やっぱ美味しいよねー！味噌煮込みうどんは！」と絶賛。

最後に、帰りの新幹線から撮影した富士山の写真を公開し「父、喜んでますね」と思いを馳せ、ブログを締めくくった。