大阪・ＡＢＣテレビのニュース情報番組「教えて！ニュースライブ 正義のミカタ」（土曜・前９時３０分）が「高市総理に立ちはだかる問題ＳＰ！！」として２２日、放送された。

番組にはゲストとしてアイドルグループ「Ａぇ！ｇｒｏｕｐ」の小島健が初登場。右手でピースサインを逆さまにして額の上にかざす“Ａぇポーズ”を決め「小島健です。よろしくお願いします」と頭を下げた。

普段は事務所の先輩・ＷＥＳＴ．の中間淳太が座ることの多いゲスト席。ＭＣの東野幸治に政治ネタを勉強しているか問われて「メチャクチャ『正義のミカタ』見てます」と断言。しかし「メチャクチャ今、緊張してるんですよ正直。これ結構手ぇ震えてるくらい。６、７年やってるんですけど」と“Ａぇポーズ”をプルプルして見せた。東野が「この番組１０年やってて、初期の頃、ＷＥＳＴ．の濱田（崇裕）くんとか座ってるときは、ずっと白目むいてましたけどね」と笑わせると、小島は「白目はさすがに大丈夫です」と返していた。

東野に「素直な質問とか、大いにしゃべって欲しいと思います」と激励され、ＮＰＴ（核拡散防止条約）について問われると「ＮＰＴはもちろん聞いたことある言葉。改めて見たら、何が国によって違うのか分からない」などと素朴な疑問を口にした。一方でＡぇ！ｇｒｏｕｐは２０日、草間リチャード敬太のグループ脱退を発表しているが、その件については言及しなかった。