大阪・ＡＢＣテレビのニュース情報番組「教えて！ニュースライブ 正義のミカタ」（土曜・前９時３０分）が「高市総理に立ちはだかる問題ＳＰ！！」として２２日、放送された。

番組後半は「高市総理へ お願いですから日本で開発した薬は日本から使えるようにしてください」がテーマ。高市首相が先月の所信表明演説で「科学技術・人材育成に資する戦略的支援を行い、新技術立国を目指す」旨を表明したものだが、登壇した京大大学院医学研究科の難病研究専門家・塩川雅広氏は「大発見を僕らしたんですけど。ワンチャン、ノーベル賞と思ってるような発見で」。愛らしい人柄で、少しだけ胸を張った。

その“大発見”をＭＣの東野幸治がざっくり解説。「塩川氏が研究している潰瘍性大腸炎では、これまで内視鏡検査でしか診断できなかったが、世界初、血液検査で分かる診断キットを開発しました」と話した。

診断キットは今月、ＥＵで承認されたが、日本ではいまだ承認の見通しが立っていない「ドラッグラグ」が話題に。日本は諸外国に比べて研究開発費総額の伸びが少ないということも報じられた。東野が番組ラストで「高市総理とか誰が見てるか分かりませんから、ここ大事ですよ」と塩川氏にカメラ目線で主張するよう促すと、塩川氏は「何言うか忘れちゃいましたけど…」と語ると東野も思わずズッコケていた。

さらに東野は「（塩川氏は）小学校の時の卒業文集で将来ノーベル賞を取りたいって」と少年時代の夢が実現の手前まで来ていると紹介。それにも塩川氏は「あの…桑田が発見したんで彼が取るかも」と爆笑させていた。潰瘍性大腸炎の患者の約９０％以上に存在する自己抗体「インテグリンαｖβ６」を発見したのは、塩川氏と同じ研究チームの桑田威氏だという。