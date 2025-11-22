歌手の和田アキ子（75）が22日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。かつて夫と離婚したら譲ってくれと言っていたという大物女性タレントをぶっちゃけた。

この日は「いい夫婦の日」ということで、リスナーから「夫婦円満の秘けつを教えていただきたい」との質問が寄せられると、和田は「無いです。しゃべらないこと」とピシャリ。「一番いいのはしゃべらないことです」とくり返した。

和田は飯塚浩司氏と1981年に結婚。今年で結婚44年となる。

和田が「いい人です。本当にいい人ですよ」と夫について強調。「昔、久本（雅美）がよくうちの家に遊びに来た時、ご飯とか食べに来たりしてて、“絶対アッコさん、こんなの不謹慎ですけど、アッコさん、浩司さんと別れることあったら私に譲ってください。お願いします”って、ほんと昔から言ってた」と明かした。

これには、アシスタントの垣花正アナウンサーは「久本さんらしい」と感心。和田は「“いい人だ”“いい人だ”って」と笑った。