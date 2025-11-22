サッカー日本代表の田中碧選手が、日本戦で負傷したガーナ代表選手にメッセージを贈りました。

14日に行われたサッカー国際親善試合で、ガーナ代表MFのアブ・フランシス選手は田中碧選手と接触し担架で運ばれ途中交代。田中選手は試合中にフランシス選手とガーナのオットー・アッド監督の元を訪れ、直接謝罪。アッド監督は「日本人は本当に礼儀正しい。日本がいかに教育やしつけがきっちりしているのか感じさせられました」とフェアプレーをたたえました。

その後、ガーナサッカー協会はフランシス選手が日本の病院で手術し成功したことを報告。しかし所属のフランス1部リーグのトゥールーズFCはホームページで、「残念ながら2026年の北中米ワールドカップを欠場することになるだろう」と発表しました。

田中選手は22日までにSNSを更新し、投稿されたポストには、「早く回復しまたサッカーしている姿を見れることを願ってます」というコメントを添え、フランシス選手のアカウントをメンション。フランシス選手もその投稿にハートの絵文字で反応し、ストーリーズで共有しました。

ファンからはフランシス選手の回復を願うとともに、田中選手のスポーツマンシップを称賛する声が寄せられています。