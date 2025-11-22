世界の野鳥の間で感染が続く鳥インフルエンザ。米国での新たな流行は2022年1月に始まった/CDC/NIAID/AP

（CNN）米ワシントン州保健当局は21日、鳥インフルエンザに感染して入院していた州在住の男性が合併症で死亡したと発表した。男性からはこれまで人間で未確認だったウイルス株が検出されていた。

患者は基礎疾患を抱える高齢者で、H5N5型鳥インフルエンザに感染し、入院治療を受けていた。

米国で人間への鳥インフルエンザ感染が報告されるのは９カ月ぶり。死亡報告は2例のみで、米疾病対策センター（CDC）は一般の人に対するリスクは依然低いままだとしている。

当局は、当該の男性と濃厚接触した人々への監視を継続しているが、他に鳥インフルエンザの陽性反応を示した人はおらず、人間同士の感染の証拠も見つかっていない。

「この人物は裏庭で鳥類の混合飼育を行っていた」と州保健当局は声明で発表。「保健当局の検体採取により、現場の飼育環境から鳥インフルエンザウイルスが検出された。この患者の感染源は家禽（かきん）、その飼育環境、あるいは野鳥への曝露（ばくろ）である可能性が最も高いと考えられる」と説明した。

世界の野鳥の間では何十年も鳥インフルエンザへの感染が続いているが、米国での新たな流行は2022年1月に始まった。過去に比べ哺乳類への感染が広がっている点が特徴となっている。

CDCによると、今回の流行に伴い、米国ではこれまでに70人の鳥インフルエンザ感染者が報告されている。1月には、基礎疾患を持つ高齢者が鳥インフルエンザ感染で死亡した。

CDCによれば重症化した症例は少数で、感染者のほとんどは目の充血や発熱などの軽症。鳥インフルエンザに感染した人の大半は、動物と密接な関係を持つ労働者だった。これまで牛の飼育に従事する労働者41人、養鶏従事者24人の感染例が確認されている。他の2件の症例ではCDCの記録にない動物との接触があり、残る3件の症例では接触の有無は不明となっている。

CDCは、動物と密接な環境で働くすべての人に適切な保護具を着用し、動物の排泄（はいせつ）物に注意するよう推奨している。また鳥の餌箱や鳥の排泄物にさらされるその他の場所を清掃する際にも注意を払うよう勧告している。病気の野生動物や死んだ野生動物との接触も避ける必要がある。

ワシントン州保健当局は、飼育している鳥や野鳥と接触する可能性のあるすべての人にインフルエンザの予防接種を推奨している。通常のインフルエンザワクチンは鳥インフルエンザを予防することはできないが、両方のウイルスに同時に感染した場合、鳥インフルエンザウイルスが人に容易に感染するウイルスへ変異するわずかなリスクをワクチンで低減できる。