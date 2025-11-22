東日本から西日本を中心に高気圧に覆われ、行楽日和となるでしょう。

けさにかけて雨や雪が降っていた北日本と北陸も午後は天気が回復し、晴れ間の出る所もありそうです。

関東から西は、この後もスッキリとした青空が広がり、天気の大きな崩れはないでしょう。

気温です。最高気温は、きのうと同じくらいの所が多く、概ね平年並みの予想です。東日本と西日本は18℃前後で、過ごしやすい体感となるでしょう。一方、北日本では晴れ間が出ても10℃に届かない所もあり、空気が冷たく感じられそうです。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：6℃ 釧路：6℃

青森 ：9℃ 盛岡：10℃

仙台 ：14℃ 新潟：13℃

長野 ：14℃ 金沢：16℃

名古屋：18℃ 東京：17℃

大阪 ：18℃ 岡山：17℃

広島 ：17℃ 松江：18℃

高知 ：19℃ 福岡：18℃

鹿児島：20℃ 那覇：25℃

週間予報です。あすも引き続き高気圧に覆われるため、広く晴れるでしょう。

ただ、連休最終日のあさっては、全国的に雲が広がりやすく、雨が降る所もありそうです。

来週火曜日は、低気圧の接近に伴い、西から天気が下り坂となるでしょう。

最高気温は、北日本を中心に平年より高く、一日の寒暖差が大きくなりそうです。