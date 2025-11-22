ドジャースのムーキー・ベッツ内野手（３３）が多才ぶりを発揮している。ＭＶＰトリオの一角として攻守に存在感を発揮しているが、グラウンドを離れてもベッツの才能は多岐に及んでいる。ベッツは今シーズン中からギターの練習に本格的に取り組み、先ごろＴｉｋＴｏｋで成果を披露している。

来シーズン後にナッシュビルのアーティストとライブを行うのが目標だ。１人で弾く時もあればフリーマン、大谷翔平と並んで演奏することもあるという。

ベッツと言えばボウリングがプロ級の腕前で知られ、ゴルフ、ピックルボール、バスケットもこなし、さらにポッドキャスト番組「ＯＮ ＢＡＳＥ」のＭＣ、映画の予告映像出演、先日はＭＬＢアワードの司会に抜擢され、見事にこなしている。

そんなエンターテイナーぶりを米メディア「アルバット」は「ベッツの才能は無限大だ。さまざまな分野で卓越した能力を発揮する。ダイヤモンドでも舞台の上でも今後はどのような活躍を見せてくれるのか。そして今、音楽界への進出で新たな境地を切り開き、比類なき才能でファンを魅了し続ける準備が整った」と評している。間違いなくＭＬＢで稀有な存在だ。