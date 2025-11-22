森咲智美、ユニフォーム×ミニスカから美脚スラリ「素敵」「スタイルレベチ」の声
【モデルプレス＝2025/11/22】タレントの森咲智美が11月20日、自身のInstagramを更新。ミニスカートからスラリと伸びる脚を公開し、反響が寄せられている。
森咲は「THREE GONG.4 -GRAND SLAM- in NAGOYA のスリーゴングガールズとして出演してきました」と報告。ユニフォームに白いミニスカートを合わせ、美しいラインが際立つ脚を披露している。
この投稿に「素敵」「とても可愛い」「スタイルレベチ」「憧れ」「本当に綺麗」などコメントが集まっている。（modelpress編集部）
◆森咲智美、ミニスカートで美脚披露
◆森咲智美の投稿に反響
