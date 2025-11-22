元モー娘。田中れいな、バースデーイベント前に変えたネイル＆ヘア公開「遊び心が最高」「何でも似合う」と反響
【モデルプレス＝2025/11/22】元モーニング娘。の田中れいなが11月21日、自身のInstagramを更新。自身のバースデーイベント前にネイルとヘアスタイルを変えたことを報告し、話題となっている。
【写真】36歳元モー娘。「遊び心が最高」イベント前のネイル＆ヘア
11月11日に東京・飛行船シアターで「田中れいなバースデーイベント おつかれいな会13〜OMCJ〜」を開催した田中。これを受け「バースデーイベント前にネイルと髪の毛を綺麗にしに行っとったっちゃけど、ネイルすぐ気付いてくれ方おって ビックリした」とつづり、ポップに盛られたネイルとピンクのエクステをつけたヘアスタイルを披露した。
この投稿には「遊び心が最高」「可愛すぎ」「何でも似合う」「クールな着こなし憧れる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
