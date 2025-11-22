【MG 1/100 ガンダムバルバトスルプス用 拡張パーツセット】 予約開始：11月25日12時 2026年2月 発売予定 価格：2,970円

BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「MG 1/100 ガンダムバルバトスルプス用 拡張パーツセット」を2026年2月に発売する。11月25日12時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は2,970円。

本製品は、アニメ「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」のガンプラ「MG 1/100 ガンダムバルバトスルプス」を更に楽しめる豊富なパーツセットとなっている。

ガンダム・バルバトスルプスの劇中の活躍を再現できる武装やエフェクトが付属するほか、破損肩をイメージしたパーツを選択式で組み立てることが可能で、ヴァルキュリアバスターソードは専用のハンドパーツと付属のディスプレイスタンドを使用してポージングができる。

また新規デザインの水転写式デカールも付属する。

「MG 1/100 ガンダムバルバトスルプス用 拡張パーツセット」

仕様：組み立て式プラモデル スケール：1/100スケール 素材：PS、ABS

(C)創通・サンライズ

※写真の完成品は塗装してあります。また、開発途中の試作品です。実際の商品とは異なる場合がございます。