国内のルイ・ヴィトンで販売員として活躍し、11年目には顧客数で全国1位を記録した土井美和さん。その接客スタイルは、目の前の商品だけでなく「お客様の未来」を見据えたものでした。「販売員は、商品を売る人ではなく、ブランドの世界観を伝える存在」。そう語る土井さんが、自身の経験をもとに、言葉遣いや身だしなみ、所作に込めた《接客の極意》を綴った著書『「自分」というブランドを売る 元ルイ・ヴィトン トップ販売員が大切にしてきたこと』から、一部を抜粋してお届けします。

【書影】「お客様に選ばれるために」顧客作りのスペシャリスト土井美和さん著書『「自分」というブランドを売る 元ルイ・ヴィトン トップ販売員が大切にしてきたこと』

一瞬の所作から「大切にされていること」は伝わる

接客中の所作も、先輩方からの指導でブラッシュアップされていました。

たとえば、お辞儀一つとっても、お辞儀の角度、お辞儀をする際の手の位置や重ね方、立ち姿も美しく見えるよう、姿勢は常に意識してきました。

また、バッグなどの商品を運ぶ際や、お客様がお買い上げされた商品が入ったショッパー（紙袋）を運ぶ際には、必ず高い位置で運びます。

まるで自分のもののように、ぶらんぶらんと低い位置で振りながら運んだりすることはありませんでした。

このような振る舞い一つでも、自分たちが扱う商品や、お客様がお求めになったものを大切にしていることが、感謝の気持ちとして伝わるはずです。

さらに、商品を指す際には、「これは」と人差し指で指さないよう学びました。

「こちらは」と四本指をきちんと揃えて示すことで、美しい所作となり、商品を大切にしていることが伝わります。

相手が心地よいと感じる選択をする

ほんの一瞬の所作でも、お客様が感じる印象は大きく変わることも学びました。

それは、入社時研修のロールプレイングのフィードバックで教わった「お客様へのペンの渡し方」です。

右利きの方にはペンをお渡しする左に傾け、左利きの方には右に傾ける。

このようなちょっとした所作からも、お客様の立場に立って考えられていることが伝わってきますよね。

この「相手が受け取りやすように」という考え方は、販売員という仕事を離れた今でも、自分の中に息づいていると感じます。

たとえば、銀行や役所の窓口、何かを購入して配送伝票を書いた時など、書き終わったら書類が相手のほうに向くようにお返しします。

今では無意識にしている行動も、販売員時代に意識していたことが、無意識のレベルでできるようになっていたのです。

お客様が席に掛けやすいように椅子を引いて差し上げること、商品をゆっくりご覧いただけるように、「ぜひこちらにお荷物を置いてくださいませ」と、荷物を置くスペースをつくって差し上げること―。

今一度、あなたが取り扱っている商品が高額であってもなくても、普段の商品の取り扱い方も含めて振り返ってみてください。

販売員時代を振り返って言えるのは、あなたが今、販売員として学び、お客様にして差し上げていることは、同時に人としての一生もののスキルを日々磨き続けているとも言えるということです。

「主役」が魅力的に見える空間づくり

販売員時代に勉強できてよかったことの一つに、VMDがあります。

VMD（VisualMerchandising）とは、視覚的に商品の魅力を伝えるための販売促進手法です。店舗や空間をデザインし、商品配置やディスプレイを工夫することで、お客様の興味を引き、購買意欲を高めます。

本書を読んでいる販売員さんの中には、店舗でこのような役割を担当している方もいれば、店舗全体でVMDについて学び、全員で取り組んでいるお店もあるのではないでしょうか。

私自身も入社一年目からVMDのチームに属して、店舗や売り場の空間をデザインする楽しさを知りました。

身だしなみもそうですが、あくまで主役は商品。だからこそ、VMDでは「より商品が魅力的に見えるために」という視点を学んできました。

ここでは、私が特に大切にしていた考え方を紹介します。



ディスプレイでお客様の興味を引く（写真はイメージ／写真提供：Photo AC)

洗練された空間は、こう演出する

【Less is more】とは、「少ないことは、より豊かなこと」という意味。

つまり、一つの棚に多くの商品を置くよりも、少ないほうが洗練されて美しく見えるという考え方です。

在庫は少しでも多く店頭に出してお客様の目に触れるように、とつい考えてしまいますが、そうすることで、ラグジュアリー感や美しさが損なわれる可能性があります。

売上アップのために多くの商品をディスプレイすることよりも、ブランド本来の世界観を表現するために、空間をデザインするという視点も大切です。

他にも、ガラスのショーケースを拭くためのスプレーボトルや布、店頭に置かれる資料やファイル、お客様情報を記入してもらう際に用いるボード、スタッフが使うボールペンも統一されたものであって、どれをとっても、ブランドの世界観を崩してはいけないという考え方が、ルイ・ヴィトンでは守られていました。

なぜならば、何万円もするお財布や何十万もするバッグを見にいらしていただいているのに、ペンを差し出された時に、いわゆる100円ボールペンだったら？

一気に現実に引き戻されますよね。

東京ディズニーランドを始めとするディズニーパークでは、パークの外の景色が見えないように設計されている、という話を聞いたことはありませんか？

これは「イマジニアリング（Imagineering）」と呼ばれるディズニーの設計哲学の一部で、ゲストが現実を忘れ、完全に夢の世界に没入するための工夫だそうです。

店頭での接客体験もまさに同じことなのです。

ブランドの世界観を楽しんでいる時に、ふと100円ボールペンを渡されたら、外の景色が突然見えてしまって夢から覚めるような感覚になるはずです。

そのような哲学がルイ・ヴィトンの店舗にもありました。

※本稿は『「自分」というブランドを売る 元ルイ・ヴィトン トップ販売員が大切にしてきたこと』（大和出版）の一部を再編集したものです。