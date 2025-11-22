133の国と地域を旅して、625ヵ所もの世界遺産を訪れている写真家・富井義夫さん。40年以上にわたって世界中を巡ってきた富井さんによる、『婦人公論』での新連載「世界遺産を旅する」。第7回は、「バチカン市国」をご紹介します

【写真】大聖堂の展望台から見た広場の柱廊の並びはまるで…

* * * * * * *

希代の芸術家が築いた

宗教と歴史と美の殿堂



バチカン市国

約14億人の信者数を誇るカトリックの総本山、バチカン。世界で唯一、国全体が世界遺産に登録されています。広さは、約0.44平方キロメートルと皇居よりも小さい面積。そこにおよそ900人が暮らしているのです。

最小の独立国ながら、この地にある大聖堂は世界最大級。象徴的なクーポラ（円蓋）は、かつて数キロメートル先からも輝いて見えたといいます。

広場や大聖堂の建築を手がけたのは、バロック芸術の巨匠・ベルニーニやミケランジェロ。なかでもミケランジェロは、70歳を過ぎてから無償で仕事を請け負い、晩年の17年間を捧げたそうです。

信者を迎え入れる姿を形にした

サン・ピエトロ広場

大聖堂の中に入ると、クーポラに作られた窓から差し込む光が幻想的で、心が洗われる気がしました。刻々と移り変わる光が天井に描かれた絵や柱の装飾を照らし、世界に類を見ない美しい祈りの場を演出しています。

何よりも見どころは、クーポラの上部にある展望台。そこから望む広場には、まるで両腕で包みこむような形で柱廊が並んでいます。広場を設計したベルニーニが、母なる教会が信者を迎え入れる姿を形にしたものだとか。時空を超え、天才芸術家の思いに触れた喜びに、私は鳥肌が立ちました。

バチカンと聞くと、教皇選挙を思い出した方も多いでしょう。ミケランジェロの『最後の審判』が描かれたシスティーナ礼拝堂を密室にし、枢機卿たちが次なるローマ教皇を選ぶ。そんな秘密の香りが漂っていることも、バチカンに惹かれる理由なのかもしれません。

世界遺産登録名／バチカン市国