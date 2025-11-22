2026年1月〜4月『氷川きよし特別公演』が東京・明治座、愛知・御園座、大阪・新歌舞伎座、福岡・博多座の4都市の劇場で開催される。

* * * * * * *

氷川きよしの座長公演は、2022年以来3年半ぶり。公演は、芝居とコンサートの2部構成となっている。

第1部の芝居は、自身のヒット曲『白雲の城』から着想を得た物語。戦国時代、白雲の白と呼ばれた上宮城城主の弟でありながら、戦を嫌う心優しい人物・荒木吉継を氷川が演じる。

さらに、吉継の兄・荒木忠勝役に丸山智己、吉継と親交を深める町人のお光役を島崎和歌子と中島唱子のＷキャスト、お光の夫の六助役を山崎樹範、忠勝の妻・菊姫役に上野なつひ、家老の大倉重政役を石倉三郎と、豪華俳優陣が終結。

花吹雪の中、凛とした佇まいの氷川と、個性豊かな面々が取り巻く、美麗な今回のメインビジュアルも公開された。

また、氷川が公演への思いを語るコメント動画も公開。芝居の衣装を身に着けた氷川が、今回演じる役柄についての思いや役作り、芝居の元となった『白雲の城』への思い、演出プランや、休養期間後の演歌に対する気持ちの変化などを語っている。

明治座 https://youtu.be/4DNbGcBhATk

御園座 https://youtu.be/hxJ1NTrApSc

新歌舞伎座 https://youtu.be/Kv-n6aiE_qQ

博多座 https://youtu.be/1zx23-pcNLQ

2026年1月31日から始まる東京公演のチケット一般発売は、2025年11月24日から。その後愛知、大阪、福岡と4都市をまわる。