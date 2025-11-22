¡ÖËÍ¤Î¶Ú¥È¥ì¤ÏÁÇ¿¶¤ê¡£½Å¤µ3kg¤ÎÌÚÅá¤òËèÄ«100²ó¡×¡Ö»ä¤ÏËèÄ«2»þ´Ö¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤¢¤ë¥¥Ã¥«¥±¤Ç¤ä¤á¤Æ¡Ä¡×¾¡ÌîÍÎ¡ß¥¥ã¥·¡¼ÃæÅç¡ã·ò¹¯ÂÐÃÌ¡ä
·ÝÇ½³¦¤¤Ã¤Æ¤Î¤ª¤·¤É¤êÉ×ÉØ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¾¡ÌîÍÎ¤µ¤ó¤È¥¥ã¥·¡¼ÃæÅç¤µ¤ó¡£·ëº§46Ç¯¡¢¤È¤â¤Ë70Âå¤ò·Þ¤¨¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤¤¤Ä¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤è¤¦¡×¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¤½¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤È¡¢·ò¹¯¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÅØÎÏ¤¬´Î¿´¤Î¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡Ê¹½À®¡§¾åÅÄ·Ã»Ò¡¡»£±Æ¡§µÜºê¹×»Ê¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¡Ìî¤µ¤ó¤¬5Ç¯¤Û¤É¿©¤ÙÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÄ«¿©
¿©À¸³è¤¬·ò¹¯°Ý»ý¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Ë
¥¥ã¥·¡¼¡¡¥Ñ¥Ñ¡Ê¾¡Ìî¤µ¤ó¤Î¤³¤È¡Ë¤Ï¤Ä¤¤ÀèÆü¤Þ¤Ç¡Ö¾¡Ìî·àÃÄ¡×¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤Ï°ìÂ©¤Ä¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤è¤Í¡£
¾¡Ìî¡¡¤½¤¦¡¢¥»¥ê¥Õ¤¬ËÄÂç¤ÊÌò¤À¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¥¥ã¥·¡¼¤Ç¡¢µÓËÜ¤È±é½Ð¤¬¼¡½÷¤Î²íÆà·Ã¡Ê¤«¤Ê¤¨¡Ë¡£°áÁõ¤È½Ð±é¤¬Ä¹ÃË¤ÎÍÎÊå¡£2016Ç¯¤Ë¤¦¤Á¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»Ï¤á¤Æ¡¢¼«Á³¤Ë·àÃÄ¤Î·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¥¥ã¥·¡¼¡¡¤â¤È¤Ï²ÈÂ²¤Ç¡¢¥Ñ¥Ñ¤¬µ±¤¯¾ì½ê¤òºî¤í¤¦¤È»Ï¤á¤¿¤â¤Î¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¥Ñ¥Ñ¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾ÝÄ§¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Í¡£
¾¡Ìî¡¡ÉñÂæ¤Ï¶ÛÇ÷´¶¤¬¤¹¤´¤¤¡£½Ð¤ëÄ¾Á°¤Þ¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¿·Á¯¤À¤Ê¡£¸ø±é´ü´ÖÃæ¤Ï¹¥¤¤Ê¤ª¼ò¤â°û¤Þ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ÉáÃÊ°Ê¾å¤Ëµ¬Â§Àµ¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¡£
¥¥ã¥·¡¼¡¡¤¦¤Á¤ÏÉ×ÉØÂ·¤Ã¤Æ·ò¹¯Åª¤ÊÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤Í¡£¤Þ¤º¤Ï¿çÌ²¡£¿²¤ë»þ´Ö¤Ï22»þ¤È¤«24»þ¤È¤«¤½¤ì¤¾¤ì¤À¤±¤É¡¢¥Ñ¥Ñ¤â»ä¤â¡¢¿²¤ë¤È·è¤á¤¿¤é¤¹¤°¤Ë¥Ñ¥¿¥Ã¤È¿²¤é¤ì¤ë¤«¤é¡£
¾¡Ìî¡¡ËÍ¤Ï¡¢Ç¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡ÒÇ»þ´Ö¡Ó¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÌëÃæ¤Ë¡Ö¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡¢³«¤±¤Æ¡×¤Ã¤Æ¥¬¥ê¥¬¥ê¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Ï¥¤¥Ï¥¤¤Ã¤Æµ¯¤¤Æ¡£Ä«¤ÏÂ¹¤ÎÁ÷·Þ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢6»þ¤Ëµ¯¤¤ë¡£¡ÒÂ¹»þ´Ö¡Ó¤À¤Í¡£¡Ê¾Ð¡Ë
¥¥ã¥·¡¼¡¡»ä¤ÏÄ«µ¯¤¤¿¤éÀöÂõµ¡¤ò²ó¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥Ñ¤ÎÄ«¿©¤ò½àÈ÷¡£
¾¡Ìî¡¡ËÍ¤ÎÄ«¿©¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ç¼Æ¦¡¢¤á¤«¤Ö¡¢¥¥à¥Á¡¢¥µ¥é¥À¡£¥µ¥é¥À¤Î¶ñºà¤Ï¥ì¥¿¥¹¡¢¥¯¥ì¥½¥ó¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¢Íñ¤Ë¡¢¥Ï¥à¤«¥Ù¡¼¥³¥ó¤«µûÆù¥½¡¼¥»¡¼¥¸¡£
¥¥ã¥·¡¼¡¡¤á¤«¤Ö¤Ï¡¢ËèÇ¯Æ±¤¸¤È¤³¤í¤«¤éÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯°ïÉÊ¡£¤¦¤Á¤Ë¤Ï²ÈÂ²ÍÑ¤Î¤Û¤«¤Ë¥Ñ¥ÑÍÑ¤ÎÎäÂ¢¸Ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¤á¤«¤Ö¤¬¤®¤Ã¤·¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¥à¥Á¤ÏÀìÌç²È¤Ë¥ì¥·¥Ô¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡¢¼êºî¤ê¤ÎÀõÄÒ¤±¥¥à¥Á¤Ç¤¹¡£
¾¡Ìî¡¡È¯¹Ú¿©ÉÊ¤ÇÄ²Æâ´Ä¶¤¬À°¤¦¤«¤é¤«¡¢ÂÎÄ´¤¬¤¤¤¤¡£¤«¤ì¤³¤ì5Ç¯¤Û¤É¿©¤ÙÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤±¤ÉË°¤¤Ê¤¤¤·¡¢Èè¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¡£
¥¥ã¥·¡¼¡¡»ä¼«¿È¤Ï¤¢¤Þ¤êÄ«¿©¤Ï¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Î¡£¤Ç¤â±ÉÍÜ¤ò¤È¤ë¤¿¤á¤Ë¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ï¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Ñ¤ÎÄ«¿©¤Î´Ö¤ËÀöÂõÊª¤ò´³¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥¥ë¥È¶µ¼¼¤ÇÀ¸ÅÌ¤µ¤ó¤Ë¶µ¤¨¤¿¤ê¡£
Í¼Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é²ÈÂ²¤ÈÍ¼¿©¡£¿©»ö¤ÎºÝ¤Ï¤ªÃã¤ò2ÇÕ¤Ï°û¤ß¤Þ¤¹¡£·ì±Õ¤¬¥É¥í¥É¥í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢¿åÊ¬¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀÝ¤ë¤è¤¦¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¡£
¾¡Ìî¡¡ËÍ¤â¤ª¼ò¤ò°û¤àºÝ¤Ï¡¢É¬¤º¿å¤ò°û¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥ã¥·¡¼¡¡¤½¤·¤ÆÍ¼¿©¤ÎÊÒ¤Å¤±¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢3»þ´Ö¤¯¤é¤¤¥¥ë¥È¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¶õ¤»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¼¡¤Î¶µ¼¼¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¼çÉØ¶È¤ÏÎ©¤Á»Å»ö¤¬Â¿¤¤¤«¤é¡¢¥¥ë¥È¤Î»þ´Ö¤Ï¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯¤æ¤Ã¤¿¤êºÂ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£¡Ê¾Ð¡Ë
¾¡Ìî¡¡¤¤¤Ä¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É×ÉØ¤È¤âÄê´üÅª¤Ë·ò¹¯¾õÂÖ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¥¥ã¥·¡¼¡¡¥Ñ¥Ñ¤ÏÀÎ¤«¤éÂÎ·Á¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢»ä¤Ïº£¡¢¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¡£º£Ç¯¤Î7·î¤«¤é»Ï¤á¤Æ¡¢¤â¤¦6kgÍî¤Á¤¿¤Î¤À¤«¤é¤¹¤´¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢Í¼¿©¤òÍ¼Êý6»þº¢¤Þ¤Ç¤ËºÑ¤Þ¤»¤ë¤À¤±¡£¤¢¤È¤ÏÍâÆü¤ÎÃë¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤Ê¤¤¡£
Ãë¿©¤âÍ¼¿©¤â¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÁé¤»¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎ¤¬·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ë·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î¿ôÃÍ¤â²þÁ±¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤º¤¯¤á¤Ç¤¹¡£
¾¡Ìî¡¡¤ï¤¬²È¤ÏÄê´üÅª¤Ë·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Í¡£ËÍ¤ÏÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î°å»Õ¤Î¤È¤³¤í¤Ç¡¢2¥õ·î¤Ë°ìÅÙ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·ì±Õ¸¡ºº¤ò¤·¤Æ¡¢É¬Í×¤Ê¤é¥¨¥³¡¼¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¡¢°ß¥«¥á¥é¤ò°û¤ó¤À¤ê¡¢ÂçÄ²¸¡ºº¤ò¤·¤¿¤ê¡£
¥¥ã¥·¡¼¡¡¹¬¤¤»ä¤â¥Ñ¥Ñ¤â·ò¹¯ÂÎ¤À¤±¤É¡¢Äê´üÅª¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤â¤¹¤°¤Ë¤ï¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ä¤Ï40ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é²¿¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¡©¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¡£°ÊÍèËèÇ¯¼õ¤±¤Æ¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï·î¤Ë°ìÅÙ·ì±Õ¸¡ºº¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¡Ìî¡¡ËÍ¤é¤â¤â¤¦70Âå¡£ÂÎ¤Î¤³¤È¤òÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¤«¤«¤ê¤Ä¤±°å¤ò»ý¤Ä¤Î¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤À¤è¤Í¡£
¥¥ã¥·¡¼¡¡ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¡£»ä¤Ï64ºÐ¤È69ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¡Ö´ðÄìºÙË¦ÈéÉæ¤¬¤ó¡×¤Ç¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢Í¾·×¤Ë¤½¤¦»×¤¦¤Î¤«¤â¡£»ä¤ÎÉã¤Ï¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É·Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¡£¤½¤Î¤¿¤á»ä¤ÎÈéÉæ¤â¿§ÁÇ¤¬Çö¤¯¤Æ¡¢ÈéÉæ¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡£
ºÇ½é¤Ï±¦ÌÜ¤Î²¼¤Ë¥Ý¥Ä¥Ã¤È¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢5Ç¯¸å¤ËºÆ¤ÓÉ¡¤Î²£¤Ë¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤ò¼è¤Ã¤¿¡£Å¾°Ü¤Ï¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¤â¸¡ºº¤Ï·ÑÂ³¤·¤Æ¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É¡¤Î²£¤Î¤È¤¤Ï24¿Ë¤âË¥¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ª²½¾Ñ¤¹¤ì¤ÐÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤«¤éµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡£
¾¡Ìî¡¡¤¦¤ó¡¢Á´Á³¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¥¥ã¥·¡¼¡¡¹¹Ç¯´ü¤Ë¤Ï¼ê»Ø¤Î¤³¤ï¤Ð¤ê¤Ë¤âÇº¤Þ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ºÂè°ì´ØÀá¤¬ÄË¤à¥Ø¥Ð¡¼¥Ç¥ó·ëÀá¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼¡¤ËÂèÆó´ØÀá¤¬¼ð¤ì¤ÆÄË¤à¥Ö¥·¥ã¡¼¥ë·ëÀá¤Ë¡£¥Ø¥Ð¡¼¥Ç¥ó·ëÀá¤Ï¥¨¥¯¥ª¡¼¥ë¤Î¥µ¥×¥ê¤ò°û¤ó¤À¤éÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¥Ö¥·¥ã¡¼¥ë·ëÀá¤Ë¤Ï¸ú²Ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¼¾ÉÛ¤ÇÎä¤ä¤¹¤¯¤é¤¤¤·¤«ÂÐºö¤¬¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥¥ë¥È¤âÌäÂê¤Ê¤¯Ë¥¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÄ«µ¯¤¤¿¸å¤Ë¹¥¤¤Ê²»³Ú¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¼«¸ÊÎ®¥À¥ó¥¹¤ÇÁ´¿È¤Î¶ÚÆù¤òÆ°¤«¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¥ã¥·¡¼¤µ¤ó¡Ë
¥À¥ó¥¹¤ÈÁÇ¿¶¤ê¤ÇÁ´¿È±¿Æ°¤ò
¾¡Ìî¡¡¤¤ß¤Ï°ì»þ´ü¡¢Ä«µ¯¤¤Æ¤¹¤°¤Ë¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤Í¡©¡¡¤«¤Ê¤êÄ¹¤¤µ÷Î¥¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¡£
¥¥ã¥·¡¼¡¡60Âå¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¡¢ËèÄ«2»þ´Ö¤¯¤é¤¤Êâ¤¤¤Æ¤¿¡£»Å»ö¤¬µÙ¤ß¤ÎÆü¤Ï¡¢¥Ñ¥Ñ¤Ë¤âÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ï¤Í¡£2¿Í¤Ç¤ªÃý¤ê¤·¤Ê¤¬¤é±ó¤¯¤Î¶ðÂô¸ø±à¤Þ¤ÇÊâ¤¤¤Æ¡¢µ¢Âð¤·¤Æ¤«¤éÄ«¿©¤Î»ÙÅÙ¤ò¤·¤Æ¡£¤Ç¤â3Ç¯Â³¤±¤¿¤¢¤ëÆü¡¢µÞ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤á¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£
¾¡Ìî¡¡²¿¤«ÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¡©
¥¥ã¥·¡¼¡¡ÂÎ¤¬¡Ö¤â¤¦¤¤¤¤¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ëµ¤¤¬¤·¤¿¤Î¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï¶Ú¥È¥ì¤Ê¤É¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢3Ç¯Á°¤«¤éÄ«µ¯¤¤¿¸å¤Ë¹¥¤¤Ê²»³Ú¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¼«¸ÊÎ®¥À¥ó¥¹¤ÇÁ´¿È¤Î¶ÚÆù¤òÆ°¤«¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Æ¤Ê¤éTUBE¤ä¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤Í¡£ÀÎ¼è¤Ã¤¿µÏÊÁ¤Ç¡¢·ë¹½ÍÙ¤ì¤ë¤Î¤è¡£¤¢¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤ò»È¤ï¤º¡¢3³¬¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ê¤é³¬ÃÊ¤Ç¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¡Ìî¡¡ËÍ¤Î¶Ú¥È¥ì¤ÏÌÚÅá¤Ç¤ÎÁÇ¿¶¤ê¡£ÆÃÃí¤Çºî¤Ã¤¿½Å¤µ3kg¤ÎÌÚÅá¤ò¡¢ËèÄ«100²ó¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á´¿È¤ò»È¤¦¤Î¤Ç¡¢¾åÈ¾¿È¤â²¼È¾¿È¤âÃÃ¤¨¤é¤ì¤ë¤ó¤À¡£
ÌÚÅá¤Ï¸¼´Ø¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Öº£Ä«¤ÏÈè¤ì¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡×¤È»×¤¦Æü¤Ç¤â¡¢¼ê¤Ë¤·¤¿¤é¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤ä¤ë¡£»ý¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤ä¤á¤ë¤±¤É¡¢»ý¤Æ¤ë¤¦¤Á¤ÏÂ³¤±¤ë¤è¡£
¥¥ã¥·¡¼¡¡¥Ñ¥Ñ¤Ï¹ü³Ê¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¡¢»ÑÀª¤â¤¤¤¤¤ï¤è¤Í¡£»ä¤Î¹ü¤Ë´Ø¤¹¤ë¼«Ëý¤Ï¡¢¹üÌ©ÅÙ¤¬¹â¤¤¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¹ü¤¬¶¯¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢Å¾¤Ð¤Ê¤¤¡£¼ã¤¤º¢¥â¥Ç¥ë¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤«¤«¤È¤«¤éÃåÃÏ¤¹¤ë¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Í¡£¤À¤«¤é¤Ä¤Þ¤º¤¯¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¡£
¾¡Ìî¡¡ËÍ¤Ï¾®³Ø¹»2Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ë¡¢ÁÄÊì¤ò»ý¤Á¾å¤²¤è¤¦¤È¤·¤ÆÂ¤Î¹ü¤òÀÞ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â½ÀÆ»¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãç´Ö¤¬º¿¹ü¤òÀÞ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤«¤ÇËÍ¤Ï¤Ê¤ó¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¾æÉ×¤Ê¤Û¤¦¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¡£
¥¥ã¥·¡¼¡¡·ëº§¤·¤Æ¤«¤é¤Ï°ìÅÙ¤â¹üÀÞ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Í¡£
¾¡Ìî¡¡¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð60ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º¢¡¢¡Ö70Ä¶¤¨¤¿¤éË½°ûË½¿©¤ò¤·¤è¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ë¡©¡¡¤¢¤Îº¢¤Ï¤ª¸ß¤¤ÂÎ½Å¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤íÀáÀ©¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£
¥¥ã¥·¡¼¡¡¸À¤Ã¤Æ¤¿¡ª¡¡¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯Ç¯¤ò¤È¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¡£
¾¡Ìî¡¡Ã¯¤«¤¬»þ·×¤òÁá²ó¤·¤·¤¿¤ó¤À¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ë¤½¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êË½°ûË½¿©¤Ï¤·¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£¤Þ¤À¤Þ¤À·ò¹¯¤Ç¤¤¤¿¤¤¤«¤é¡£
