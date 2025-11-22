「ミッキー＆フレンズ」OH MY CAFEが羽田に登場♡限定商品が可愛すぎる！

羽田空港第1ターミナルに、「ミッキー＆フレンズ」OH MY CAFE MINIが2025年11月28日（金）より期間限定でオープンします。ミッキーやミニーをイメージした可愛いブリオッシュや、オリジナルカップで味わうドリンクなど、旅の前後に立ち寄りたくなるメニューが勢ぞろい。ここだけで手に入るスーベニアやオリジナルグッズも充実し、お土産にもおすすめです。心がふわっとときめくひとときを楽しんで♡

ミッキー型ブリオッシュが4種類で登場



シナモンブリオッシュ

©Disney

レモンシュガーブリオッシュ

©Disney

チョコブリオッシュ

©Disney

ピンクチョコブリオッシュ

©Disney

「ミッキー＆フレンズ」OH MY CAFE MINIでは、トランス脂肪酸ゼロでしっとり甘いミッキー型ブリオッシュが4種類ラインアップ。

シナモンブリオッシュ（税込790円）、レモンシュガーブリオッシュ（税込790円）、チョコブリオッシュ（税込890円）、ピンクチョコブリオッシュ（税込890円）と、どれも見た目も香りも楽しめる味わいに♡

©Disney

ブリオッシュが最大6個入るオリジナルBOX（税込200円）も用意されており、6個購入で1箱無料なのも嬉しいポイント。

旅気分を盛り上げるドリンク&限定スーベニア



©Disney

アイスドリンクはMサイズ（税込690～790円）、Lサイズ（税込1,190～1,290円）で選択可能。Lサイズはオリジナルリユーザブルカップで提供され、そのまま持ち帰れる嬉しい仕様です♪

ホットコーヒー（税込690円）やホットカフェラテ（税込790円）などのホットメニューは、南青山の「Little Darling Coffee Roasters」の豆を使用した本格派。

マグカップ

©Disney

白雲石コースター

©Disney

ストローチャーム（ランダム8種）

©Disney

さらに、マグカップ（税込2,200円）、白雲石コースター（税込1,320円）、ストローチャーム（税込660円）など、ドリンクとセット購入できる限定スーベニアもそろっています。

ここだけのオリジナルグッズも多数ラインアップ



アクリルキーホルダー（ランダム6種）

©Disney

ビッグ缶バッジ（ランダム7種）

©Disney

ラゲッジタグ（ミッキー）

©Disney

ラゲッジタグ（ミニー）

©Disney

ステンレスボトル

©Disney

ランチトート

©Disney

アクリルキーホルダー（ランダム6種・税込825円）やビッグ缶バッジ（ランダム7種・税込880円）、巾着（税込1,540円）など、オリジナルグッズも豊富。

旅のお供にぴったりなラゲッジタグ（各税込1,650円）、日常使いしやすいステンレスボトル（税込2,750円）やランチトート（税込2,200円）など、お土産にしたくなるアイテムばかりです。

数量限定のため、気になる商品は早めにチェックするのがおすすめ。

©Disney

“ミッキー＆フレンズ”の世界観を羽田で満喫して



かわいさはもちろん、味わいにもこだわったメニューが楽しめる「ミッキー＆フレンズ」OH MY CAFE MINI。

旅の始まりや帰り道にふらっと立ち寄るだけで、心がふわっと明るくなるような、特別な体験が待っています。

ここでしか手に入らない限定スーベニアやグッズもそろい、思い出作りにもぴったり。

羽田空港第1ターミナル5Fで、ミッキー＆フレンズと一緒に“旅のワクワク”を味わってみてください♡