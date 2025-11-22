「ミッキー＆フレンズ」OH MY CAFEが羽田に登場♡限定商品が可愛すぎる！
羽田空港第1ターミナルに、「ミッキー＆フレンズ」OH MY CAFE MINIが2025年11月28日（金）より期間限定でオープンします。ミッキーやミニーをイメージした可愛いブリオッシュや、オリジナルカップで味わうドリンクなど、旅の前後に立ち寄りたくなるメニューが勢ぞろい。ここだけで手に入るスーベニアやオリジナルグッズも充実し、お土産にもおすすめです。心がふわっとときめくひとときを楽しんで♡
ミッキー型ブリオッシュが4種類で登場
シナモンブリオッシュ
©Disney
レモンシュガーブリオッシュ
©Disney
チョコブリオッシュ
©Disney
ピンクチョコブリオッシュ
©Disney
「ミッキー＆フレンズ」OH MY CAFE MINIでは、トランス脂肪酸ゼロでしっとり甘いミッキー型ブリオッシュが4種類ラインアップ。
シナモンブリオッシュ（税込790円）、レモンシュガーブリオッシュ（税込790円）、チョコブリオッシュ（税込890円）、ピンクチョコブリオッシュ（税込890円）と、どれも見た目も香りも楽しめる味わいに♡
©Disney
ブリオッシュが最大6個入るオリジナルBOX（税込200円）も用意されており、6個購入で1箱無料なのも嬉しいポイント。
旅気分を盛り上げるドリンク&限定スーベニア
©Disney
アイスドリンクはMサイズ（税込690～790円）、Lサイズ（税込1,190～1,290円）で選択可能。Lサイズはオリジナルリユーザブルカップで提供され、そのまま持ち帰れる嬉しい仕様です♪
ホットコーヒー（税込690円）やホットカフェラテ（税込790円）などのホットメニューは、南青山の「Little Darling Coffee Roasters」の豆を使用した本格派。
マグカップ
©Disney
白雲石コースター
©Disney
ストローチャーム（ランダム8種）
©Disney
さらに、マグカップ（税込2,200円）、白雲石コースター（税込1,320円）、ストローチャーム（税込660円）など、ドリンクとセット購入できる限定スーベニアもそろっています。
ここだけのオリジナルグッズも多数ラインアップ
アクリルキーホルダー（ランダム6種）
©Disney
ビッグ缶バッジ（ランダム7種）
©Disney
ラゲッジタグ（ミッキー）
©Disney
ラゲッジタグ（ミニー）
©Disney
ステンレスボトル
©Disney
ランチトート
©Disney
アクリルキーホルダー（ランダム6種・税込825円）やビッグ缶バッジ（ランダム7種・税込880円）、巾着（税込1,540円）など、オリジナルグッズも豊富。
旅のお供にぴったりなラゲッジタグ（各税込1,650円）、日常使いしやすいステンレスボトル（税込2,750円）やランチトート（税込2,200円）など、お土産にしたくなるアイテムばかりです。
数量限定のため、気になる商品は早めにチェックするのがおすすめ。
©Disney
“ミッキー＆フレンズ”の世界観を羽田で満喫して
かわいさはもちろん、味わいにもこだわったメニューが楽しめる「ミッキー＆フレンズ」OH MY CAFE MINI。
旅の始まりや帰り道にふらっと立ち寄るだけで、心がふわっと明るくなるような、特別な体験が待っています。
ここでしか手に入らない限定スーベニアやグッズもそろい、思い出作りにもぴったり。
羽田空港第1ターミナル5Fで、ミッキー＆フレンズと一緒に“旅のワクワク”を味わってみてください♡