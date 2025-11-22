幕内最年長の40歳にして、毎場所若々しい相撲で土俵を沸かせる玉鷲関。今年七月場所では、昭和以降最年長となる40歳8ヵ月での金星を獲得し殊勲賞を受賞。さらに通算連続出場回数歴代1位など、記録を更新し続けている。「相撲がずっと楽しい」と口にしている《角界の鉄人》だが、プライベートでは意外な趣味もあって――（構成：古屋美枝 撮影：須合知也）

【写真】クリスマスケーキは毎年手作りするそうで…

鶴の折り紙で日本に興味を持った

モンゴル出身の自分が、最初に日本に興味を持ったのは小学生の頃。学習帳の最後のページに載っていた折り紙の「鶴の折り方」を目にしたことがきっかけでした。両親は共働きでしたし、姉さんは勉強で忙しかったので、一人で過ごすことが多かったんです。

普段から、お母さんが端切れを使って手芸をしたり、お父さんが木で物を作ったりする様子を見ていたので、それを真似て自分もぬいぐるみや洋服を作ったり、壊れたおもちゃを直したり。とにかく細かい作業をするのが好きでした。

だから折り紙にもハマって、何度も何度も鶴を折り、ものすごく小さなサイズまで折れるようになりました。今でも折り紙は大好き。本などを見ながらいろいろ折っています。

当時は、相撲にはまったく興味がありませんでした。モンゴルでも日本の相撲は人気で、NHKの大相撲中継が放送されていましたから、もちろん観たことはありましたけど、太った人がぶつかりあっている、としか思っていなかった（笑）。自分が力士になるなんて、考えもしませんでした。

もともと、子どもの頃からスポーツはあまり好きじゃないんです。自分のなかでは、相撲はスポーツではなく「男の闘い」。普通、スポーツでは勝ったら喜ぶじゃないですか。でも自分の場合、たとえ白星をあげたとしても納得できない勝ち方だったらうれしくないこともある。だからスポーツとは別のものだと考えています。

相撲部屋に入るため姉と両国へ

日本に初めて来たのは、モンゴルの大学でホテルマンを目指して勉強していた2003年。姉さんが東京大学大学院に留学していたので、夏休みに遊びに来たのですが、蒸し暑くて驚きました。モンゴルは空気が爽やかで、日陰は涼しいですから。

第一印象は、とにかくご飯が美味しいということ。モンゴルにはない「ほっともっと」のお弁当や「マクドナルド」の食事が最高で、あまりの美味しさに驚いたのを覚えています。

その頃、身長は今と同じ188cm、体重は110kgくらいあったこともあり、相撲をやってみたいと思うようになっていました。今思えば大きな勘違いなんですけど、お相撲さんは太っているだけの人だから、自分もいけるんじゃないかと。（笑）

とはいえ、相撲を始めるといっても、どうしたらいいかわからない。そこで、とりあえず姉さんと一緒に力士がたくさんいるという両国へ。国技館に行ってみたけれど誰もいないので、周囲をウロウロしていたら、たまたま自転車に乗ったお相撲さんがいたので、ついていったんです。そして着いたのが井筒部屋でした。



今年の七月場所千秋楽で、三賞を受賞した力士たちと一緒に自撮り。玉鷲関（手前）以外は全員20代（写真提供：玉鷲関）

稽古中だったので入り口の外で待っていたら、30分ぐらいして当時の井筒親方（元関脇・逆鉾（さかほこ））が気づいてくれました。「モンゴル人？ 相撲をやりたいのか？ うちにもモンゴル人いるよ」と声をかけていただき、紹介されたのが後に横綱となる鶴竜（かくりゅう）関（現・音羽山親方）。

「ファンタ グレープ」を出してもらって、それが美味しかったんですよね。しかも、飲んでも飲んでもまた新しいのが出てくる。相撲部屋ってこういうところなのか、すごいな、と思いました。（笑）

その場で鶴竜関に入門の相談をしたところ、モンゴル人力士の草分けである旭鷲山（きょくしゅうざん）関に連絡していただき、当時外国人力士がいなかった片男波（かたおなみ）部屋の先代の親方を紹介してもらうことになりました。

入門が決まる前に、親方とおかみさん、姉さんを含む何人かでホテルで中華のコースを食べたんですけど、同席者があまり食べなかったので、結局自分が4人分ぐらい食べることになってしまったんです。すごく苦しかったけど、頑張って食べたら、その3日後くらいに入門が決まりました。

今考えると、たぶんあのときたくさん食べたことが幸いして、入門につながったんじゃないかと思っています。稽古は我慢すれば誰でもできるけど、たくさん食べるのは誰にでもできることじゃない。

ちなみにその食事のとき、日本語がまだわからなかった自分はほかの方々が話している間、箸袋で小さな鶴を折っていたんです。おかみさんがそれを見て、「ちょうだい」と言ってくれたのをよく覚えています。



「楽しかったのはやっぱり食事。うちの部屋は塩ちゃんこが多いんですけど、つみれが入っていて美味しいんです」

怪我もスランプも全部がいいこと

日本語は部屋に入ってから覚えました。まずは「すみません」「ありがとうございます」「ごっちゃんです」の3つを覚えるように言われて。

入門していちばんショックを受けたことは、お相撲さんたちの筋肉です。近くで見たらみんな筋肉がハンパなくて、見た目も動きも迫力があるし、ぶつかると硬いんです。そこで、ただの太った人じゃなかったんだ、と衝撃を受けて、「自分、大丈夫かな？」と心配になりました。

あとは、先輩後輩という上下関係に慣れるまでが難しかったです。年は自分より下だけど、入門が先だと先輩として接しなくてはいけない。先輩にイライラさせられても反論できないから、モヤモヤしていた時期もありましたね。

一方、楽しかったのはやっぱり食事。うちの部屋は塩ちゃんこが多いんですけど、つみれが入っていて美味しいんです。でも新弟子は前日に炊いたご飯を食べることが多いので、早く関取になって炊きたてを食べられるように頑張ろう、と思っていました。

当時を振り返ると、つらいことももちろんあったと思うけど、やるべきことが多くて、考えている時間がなかった。朝起きて稽古して、終わったらまわしを干したり、洗濯をしたり、掃除や片付け、雑用をしたり……。忙しくて、つらいと感じる暇がなかったんですね。

それに、今思えば全部が楽しい思い出です。すべてがうまくいくことばかりだったら面白くない。何でも手に入るお金持ちって、心が満たされなくて楽しくないとよく言うじゃないですか。だから悪いことに手を出したりもするんでしょう（笑）。苦しいことがあるからこそ、楽しいと思えます。

自分は、一般的に言われる苦労を苦労とは思わないたちです。何かあっても、それは自分に新たな道が開ける好機で、ステップアップするということだから。たとえば勝ち越せない場所があっても、自分の身体をうまく使えていない理由や課題を考えてクリアすれば、次はいける。

怪我もマイナスではなく、チャンスだと思っています。入門したばかりのときは立ち合いの当たり方もわからなかったから、3〜4年くらいずっと首を痛めていたんです。寝るときは、壁に頭を押しつけて首に負荷をかけるほうが痛みが和らいだので、当時は壁が髷（まげ）についたびん付け油で汚れていました。（笑）

でもその後、3年間ほぼ毎日、トレーニングジムに通って首を鍛えて筋肉をつけたことで、痛みは解消。首を痛めなかったら鍛えることもなかったから、結果としてはよかったんですよね。今も腰を痛めているけれど、これもいいこと。神さまが「ちょっと休みなさい」と言ってくれているのでしょう。

怪我をしていないのに、全然勝てなかった場所もあります。負けて負けて、もうどうしようかと思って……。そんなときは魂が抜けちゃっていると考えて、近所に自分探しの旅に出ます。体につらい思いをさせたり、美味しいものを我慢したりすると、「この体、嫌い」って魂が逃げていっちゃうと思うんです。

そんなときは、たとえば一人でフラッと自転車に乗って中華料理を食べに出かける。そうやって心身をリラックスさせるだけで、抜けていた魂が戻ってきて、前日までと打って変わって勝てるようになったりする。ただこれは、自分はそう捉えている、という話。深く掘り下げないでください。（笑）

＜後編につづく＞