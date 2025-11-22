間宮祥太朗と新木優子がW主演を務める、日本テレビ系土曜ドラマ『良いこと悪いこと』（毎週土曜よる9：00〜）。第7話「バトン」が11月22日に放送予定です。

同窓会で集まった、小学校の同級生。タイムカプセルから出てきたのは、6人の顔が塗りつぶされた卒業アルバム。

そしてはじまった、同級生の不審死。一体誰が、なんのために？

事件を止めるため動き出した2人の同級生。しかし彼らにも秘密があり……。

容疑者は同級生。真犯人は誰だ――？ノンストップの考察ミステリー。

小学生の時はクラスのリーダー的存在で『キング』と呼ばれ、現在は実家の塗装業を継いでいる一児の父・高木将役を間宮祥太朗さん。

高木の同級生で当時は『どの子』と呼ばれ、現在は「美人すぎる記者」として活躍している猿橋園子役を新木優子さんが演じます。

過去に深く関わりあった高木と猿橋が手を組み、同級生の不審死の真相と謎に迫っていく――。

主題歌は今年9月にメジャーデビュー26周年を迎えたポルノグラフティの『アゲハ蝶』。ドラマ内の随所にちりばめられた平成の《エモさ》を、懐かしくも新しいサウンドで彩ります。

＊以下11月22日放送回のネタバレを含みます。



日本テレビ系列・土曜ドラマ『良いこと悪いこと』

＜前回のあらすじ＞

同窓会で22年ぶりにタイムカプセルを掘り起こしたことから始まった連続殺人事件。真相を追う高木将と猿橋園子が4件目の被害を食い止めようと奔走する中、事態は急転。

園子が勤める週刊アポロのライバル誌に、衝撃の見出しが躍る――『美人すぎる記者 猿橋園子 連続殺人犯疑惑！？』――。

記事には、タイムカプセルのことや卒業アルバムのこと、園子と因縁のあった同級生が次々と不審死を遂げていることなどが、まるで園子が犯人であるかのように書かれていた。

「なにこれ……？」。記事を読んだ園子は絶句。週刊アポロ編集部には問い合わせの電話が殺到し、社内は大混乱。一体誰が、何のために！？

世間から疑惑の目を向けられて猛バッシングを受ける園子。テレビのワイドショーは園子の話題で持ち切りとなり、SNSでも『猿橋園子』がトレンド入り。マスコミやYouTuberが家にまで押しかけ、園子は命の危険すら感じてしまう。

「俺たちはどうすれば」――。頭を抱える高木と小山隆弘（森本慎太郎さん）。園子を助けたくても、自分たちが動けば騒ぎが大きくなるだけ。今はただ騒ぎが収まるのを待つしかなく……。

行き場を失った園子は、学級委員長だった小林紗季（藤間爽子さん）のもとに身を寄せる。

園子を心配し、「ほんとひどいよね」と自分のことのように憤る小林は、「悪いのは園ちゃんをイジメてたやつらでしょ？真実を伝えようよ」と反論記事を出すべきだと訴えるが、そんなことをしたら今度は高木や小山たちが攻撃の的になり、高木の家族も小山の会社もただでは済まない。迷う園子に、「正しいことを、しよう」と小林。園子は覚悟を決めるが――。

そんな中、ついに4人目の殺人事件が起きてしまう！！

＜第7話あらすじ＞

同級生を次々と狙う連続殺人事件。さらなる被害を食い止めようとする高木将と猿橋園子の奔走もむなしく、ついに4人目の犠牲者が出てしまった。

元6年1組の担任だった大谷典代（赤間麻里子さん）が遺体となって発見されたのだ……！

大谷の『お別れの会』がしめやかに営まれ、参列した高木、園子、小山隆弘の3人に、元6年1組のクラスメートたちから非難の声が集中。「ふざけんなよ。おまえらのせいで、警察に話聞かれたり、職場でいろいろ言われたりして……正直迷惑なんだわ」と憤るクラスメートたち。

もともとは卒アルで顔を塗りつぶされていた6人と園子の問題だったはずなのに、大谷が亡くなり、もはや関係のない生徒やその家族にまで危険が及んでしまっている……。

みんなを巻き込んでしまったことに責任を感じる高木は、力になりたいという土屋ゆき（剛力彩芽さん）と豊川賢吾（稲葉友さん）に「遊びじゃねぇんだよ。これ以上、関わってくんな」と冷たい言葉を浴びせ、2人をかばう小山とも険悪ムードに。

これ以上誰も巻き込みたくない高木は、みんなを突き放して孤立してしまう……。

そんな中、ちょんまげこと羽立太輔（森優作さん）と連絡が取れないことに不安を覚える小山は、預かっていた合鍵を使って羽立のアパートに入り、手掛かりを探る。……と、思いも寄らない〈真相〉を発見し――。

今まで見ていた景色がひっくり返る！？みんなが忘れていた真実……！

元6年1組が立ち上がり、連続殺人事件は想定外の展開へ！