ボーイズグループ「Stray Kids（ストレイキッズ）」が、新アルバム「SKZ IT TAPE」の第1弾「DO IT」を発表した。

「SKZ IT TAPE」とは、Stray Kidsの伝えたいムードを音楽で表現したアルバムのことで、今後、順次に発表する予定で「DO IT」は、その第1作目となる。

アルバム発表に合わせ、Stray Kidsメンバーの一問一答を公開し、韓国公営放送MBCなど各メディアが22日までに一斉に報じた。

8月のフルアルバム「KARMA」に続き、ニューアルバムも発売。Seungmin（スンミン）は「『Do It』は躊躇するよりは、とりあえずやってみようというメッセージを、自信を持ってクールに表現してみましたし『DIVINE』は、もう少し自由な雰囲気の中で遊ぶように私たちをお見せしたかったです。どちらの曲も聞く楽しみに、見る楽しみまである曲です」とアピールした。

新しい音楽シリーズ「SKZ IT TAPE」について、Changbin（チャンビン）は「フルアルバム、ミニアルバムとは違う感じの音楽シリーズで、ファンの方々にもう1つの期待を持つ要素を披露したかった。Stray Kidsならではの、シグネチャーの要素を盛り込んだだけに、より多彩な姿をファンの方々に見せていきたい」と語った。

10月に仁川（インチョン）アジア競技場でワールドツアー「Stray Kids World Tour dominATE」が幕を閉じた。Lee Know（リノ）は「ワールドツアーでなかったら一生行けなかったかもしれない世界のあちこちを回りながら『本当にたくさん愛されているんだな』と感じ、大きな原動力になりました。『dominATE』ツアーは、仁川アジア競技場で終了しましたが、再び力強くSTAY（ファン）に会いに行く日をお待ちしています」と語った。

2025年の活動も充実。I．N（アイエヌ）は「STAYのおかげで、たくさんの愛情を受けた1年でした。愛される人になれるようにもっと努力します。今度の活動も頑張ります！ ありがとうございます！」と呼びかけた。