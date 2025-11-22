好き＆行ってみたい「京都府の商店街・市場」ランキング！ 2位「祇園商店街」を抑えた1位は？【2025年調査】
秋の深まりとともに、冷たい風が心地よさを運んでくるようになりました。 地元の人々の温かい活気を感じられる「商店街・市場」を訪れてみませんか？ All About ニュース編集部は11月11日、全国20〜70代の男女250人を対象に「商店街・市場」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「京都府の商店街・市場」を紹介します！
【12位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「家族で楽しめる施設が密集しているから」（40代男性／東京都）、「街並みが風情あって落ち着けそうなのでゆっくり歩きたい」（40代女性／神奈川県）、「抹茶のスウィーツなどのグルメや京都らしい買い物を楽しみたい」（50代女性／北海道）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「京漬物、だし巻き卵、コロッケ、抹茶スイーツなど、たくさん食べ歩きができるから」（40代女性／愛媛県）、「錦市場大好きです！長い商店街で食べ歩きでるのが楽しいので」（30代女性／兵庫県）、「京の台所と呼ばれているほど、たくさんの新鮮な食材があるので行ってみたいです」（30代女性／愛知県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の執筆者： 坂上 恵All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
【12位までの全ランキング結果を見る】
2位：祇園商店街（京都市）／48票2位は「祇園商店街（京都市）」でした。京都らしい風情あふれる「祇園商店街」は、舞妓さんが行き交う姿や、歴史的建造物が並ぶ街並みが魅力。八坂神社の門前町として古くから栄え、和菓子店や和装小物の店など、京都文化を感じられるショップが多く立ち並びます。
1位：錦市場（京都市）／110票1位は「錦市場（京都市）」でした。「京の台所」とも呼ばれる錦市場は、約400年の歴史を持つ商店街で、地元食材や京漬物、湯葉など京都ならではの味覚が揃います。約390mのアーケードには100以上の店舗が軒を連ね、食べ歩きやお土産探しを楽しむ観光客で賑わいます。
回答者のコメントを見ると「京漬物、だし巻き卵、コロッケ、抹茶スイーツなど、たくさん食べ歩きができるから」（40代女性／愛媛県）、「錦市場大好きです！長い商店街で食べ歩きでるのが楽しいので」（30代女性／兵庫県）、「京の台所と呼ばれているほど、たくさんの新鮮な食材があるので行ってみたいです」（30代女性／愛知県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の執筆者： 坂上 恵All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)