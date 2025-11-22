「これこそタイプです」カジサックの美人娘が金髪＆口ピアス？ 投稿写真に「異次元すぎる」「お人形さんか」
お笑いコンビ・キングコングの“カジサック”こと梶原雄太さんの長女で、モデルとして活動する梶原叶渚さんは11月20日、自身のInstagramを更新。金髪ヘアと口ピアスをつけた姿を披露しました。
【写真】梶原叶渚、金髪＆口ピアス姿を披露！
この投稿にコメントでは「かんちゃん似合いすぎるー！」「可愛すぎる！！ このビジュ好き」「お人形さんかってくらいの魅力的な可愛さ」「少女漫画の実写主人公いける」「ヨメサックにそっくり」「えほんとに研磨すぎる！」「やっばいこれこそタイプです」「黒髪と茶髪の男装も見てみたいです」「画面から飛び出てきた！！ って感じある！！」「やばい…異次元すぎる可愛さ」と称賛の声が多数寄せられています。
(文:福島 ゆき)
「やばい…異次元すぎる可愛さ」梶原さんは「フィルター付けるとなんだかアニメ感」とつづり、5枚の写真を投稿。金髪ロングヘアに口ピアスをつけてニット帽をかぶった姿で、梶原さんが言うようにまるでアニメ映像から飛び出してきたような異次元感たっぷりのビジュアルを披露しています。
久々の黒髪ストレートヘア姿も18日には黒髪ストレート姿で韓国料理を堪能する姿を披露していて、同じ人物とは思えない清楚（せいそ）な雰囲気が印象的です。珍しい髪型での写真が「ストレート久々な気がする！！！」「ストレートにカチューシャめちゃ可愛い」「どんな服でも似合うかんちゃん羨ましい」「髪型とお洋服もお嬢様すぎて愛おしい」「美少女すぎんか」「ほんとに韓国アイドルみたい」「まじ推し」「大人っぽいのが可愛い」と反響を呼んでいます。
