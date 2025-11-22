クリスピー・クリーム・ドーナツ「福袋」発売決定！ ニットバッグ付き“干支ドーナツ”のセットなど展開
「クリスピー・クリーム・ドーナツ」は、12月26日（金）〜2026年1月13日（火）の期間、年末年始限定のドーナツが入ったお得なセット「LUCKY JUMP！ 干支 ダズン」を、全国の店舗で発売する。
【写真】クリアボトルが付いた「プレミアムセット」も！ 毎年人気の福袋ラインナップ
■干支ドーナツは“午（ウマ）”
今回発売される「LUCKY JUMP！ 干支 ダズン」は、干支ドーナツ「キャラメル ホース カスタード」やお正月らしいドーナツ「ラッキー ストロベリーリング」をはじめ、「チョコレート スノーマン」、「オリジナル・グレーズド」、「チョコ スプリンクル」を詰め合わせたお得なセット。
「キャラメル ホース カスタード」は、2026年の干支である“午（ウマ）”をモチーフにしたドーナツで、ふわふわの生地をウマらしい茶色のキャラメルコーティングで包み込み、凛々しい耳をコーヒー味のチョコ、タテガミをアーモンドクランチで表現している。
また「ラッキー ストロベリーリング」は、新春らしい赤を基調に鮮やかなお正月飾りをイメージ。ドーナツをミルキーなホワイトチョコで包み込み、その上からストロベリーピューレ入りのほんのり甘酸っぱいナパージュでコーティングしている。
さらに、毎年人気の豪華「福袋」が今年も登場。各種ダズンセットにニット素材の「オリジナル ミニバッグ」などがセットなった「オリジナル・グレーズド ダズンハーフセット」、「干支ダズンセット」、「干支ダズンプレミアムセット」が展開され、11月26日（水）から公式アプリ本会員限定で抽選販売を行うほか、2026年1月1日（木）より店頭でも発売される。
