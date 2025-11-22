『引っ越さなくても、新生活気分が味わえる本』6選／ブックディレクターと俳優が選ぶ

「新生活」。私の暮らしに大きな変化はないけれど、ほかの街や住まいでの生活を想像して楽しみたいです。

旅の本屋「BOOK246」、選書集団「BACH」を経て独立。オフィスや病院等、書店にとどまらないさまざまな場所のブックディレクションを手がける。

俳優としてドラマ、映画、舞台等で幅広く活躍。無類の読書家でもあり、新聞や雑誌でのエッセイ・書評の寄稿や連載も多数。

こそあどの森に住む無口な少年、スキッパーのもとに届いた〈ポアポア〉の実。その堅い木の実の料理法を知るため、スキッパーは森の住人を順番に訪ねる決心をする。

新生活！ いい響きですよねぇ。私も間取り図を見て、引っ越しを妄想するのが趣味の一つです。児童文学には心躍る間取り図が多く、特に本書は格別。元図工教師の作者さんが挿絵も担当、その絵からキャラクターの生態と性格、生活ぶりがばっちり伝わってきます。お話も素敵。たいへんな人見知りのスキッパー少年のもとに、博物学者で世界を飛び回るおばさんから謎の「木の実」が届きます。しかし食べる方法を書いた手紙の一部が消えていて、だれに何をきけばいいのかわからない。しかたなく、これまでつきあいを避けてきた森の住人たちにきいて回り……。住んでいる街や住まいは同じでも、新生活や冒険は心の中から始まるのかもしれません。

緻密に作り込まれた空想世界にひたる

ものがたりの家 ―吉田誠治 美術設定集―／

著：吉田誠治 パイ インターナショナル 2420円

右の間取り図に続き、空間を感じられる家の設計図も見てみましょう。どれも空想の家や住人とは信じられないほど、緻密な設定にワクワクします。「夢想家のツリーハウス」はまだ、現実世界の地続きのようでしょうか。しかし「憂鬱な灯台守」が拾った、大腿骨ほどの漂流物（嵐が近づくと青白く光る）の正体は？ 「水没した都市の少女」は生き延びられるのか。「見捨てられた駅の青年」よ、何があった……。中型の竜を飼うスペースを確保する方法を真剣に考え出し、はっと現実に戻ります。古今、和洋、硬軟無尽の没入感、ぜひ味わってください。昨年のクリスマスには、赤色の背景に雪が積もった家々の限定カバーも登場。ロングセラーとして贈り物にも推せる一冊です。

背景グラフィッカー・吉田誠治による、物語に出てくるかのような〈空想の家〉33 点を収録。夢やユニークさが詰まった家のイラストと、その設定を詳細に描く。