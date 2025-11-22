タレントの大沢あかね（40）が22日放送のフジテレビ「ミキティダイニング」（土曜前11・00）にゲスト出演。夫でお笑いタレントの劇団ひとり（48）についてイライラしたことを明かした。

夫にイライラしたことが話題となると、大沢は多趣味だという劇団ひとりについて「3Dプリンター、2、3台持ってたの」と切り出した。

すると「朝からウイーン、ウイーン言ってて、あたしその音で寝れないってなって。ちょっとこれは言うしかないって」と思い「ごめん！朝からうるさいんだけど。何作ってんの」と尋ねたという。

ひとりは「IKKOさんのフィギュア作っていた」と回答したと言い、共演者らは大笑い。大沢は「これどこに使うのって」とあきれた様子で振り返った。

「これ聞いて、帰ってくる答えを聞くのも嫌なの。その時間を取るのも無駄だと思って」「IKKOさんのフィギュアだよ。ワケわかんない」と大沢。

MCのタレント・藤本美貴が「それこそ子供のフィギュア作ってあげようと思ってとかだったらまだ…」と話したが、夫でお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春は「“どんだけ〜”欲しかったんじゃないの」とボケてフォローしていた。