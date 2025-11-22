規模が約21兆3000億円となった、政府による総合経済対策。おこめ券の配布推奨をはじめとする物価高対策、賃上げ支援、経済安全保障と内容は多岐にわたりますが、私たちの暮らしにどう影響するのでしょうか。財源も含め、気になる点をまとめました。

そこで今回の#みんなのギモンでは、「“21兆円超”の経済対策で暮らしは？」をテーマに解説します。

■誰を対象に、いつから支援開始？

石川真史・日本テレビ経済部長

「政府が行う大型の経済対策が、私たちの暮らしにどのような影響を与えるのでしょうか」

山粼誠アナウンサー

「まずは物価高対策です。具体的な支援事業として、電子クーポンやおこめ券の配布などの支援を地方自治体に予算を渡す形で行います」

「そして冬場の電気・ガス料金の補助金として7000〜8000円程度。さらには子育て世帯への支援として、子ども1人あたり2万円の現金給付などがあります。気になるのが、誰を対象にいつ支援されるのかということです」

石川部長

「おこめ券などは地方自治体の判断で配布されるかどうかが決まりますが、配布される場合、早い自治体では年明けの 1月にも始まるという見方も出ています」

「電気・ガス料金は全世帯が対象で、使用量に応じて金額が決まります。標準家庭では、電気とガスを合わせて 1月は約3200円、2月は約3100円、3月は寒さが緩んで約920円で、合計で7200円程度安くなります」

「そして2万円の給付ですが、18歳以下の子どもがいる全世帯が対象です。所得制限は設けず1回限りの給付となります。時期は未定ですが、可能な限り早く支給したいとしています」

■おこめ券の対応、判断分かれる？

鈴江奈々アナウンサー

「こういった形で支援があるというのは物価高対策でありがたいと思う一方で、これだけの経済規模になってくると、どれぐらいの効果があるのかなというところも気になるところです」

石川部長

「おこめ券のようなものであれば、経済対策に直結します。今回、政府はおこめ券などの活用を促すため、地方への交付金の予算を去年の倍の約2兆円に増額して本気度を見せています。ただ、現金給付だと貯蓄に回ってしまうという指摘もあり、効果は限定的です」

山粼アナウンサー

「政府が物価高対策として推奨しているおこめ券を配るのかどうか、日本テレビが東京の23区全ての自治体にアンケートを行いました」

「その結果、1つの区が配布の検討を行うということでした。ほかの1つの区は、配布の検討はしないとしつつ、おこめ券ではない形のコメ価格高騰への支援を行う考えだといいます。23区の2つから回答がありましたが、残りの21の区は未定と答えました」

森圭介アナウンサー

「物価高対策で『現金を配ってくれ』という声もあるんでしょうけども、おこめ券を配るかどうかすらも迷っているという状態なんですか？」

石川部長

「おこめ券を配るなどの事務負担が大きいという理由もありますが、『一過性のおこめ券の配布が物価高騰の抜本的な対策となるのか疑問』と答えた区もありました。配布を進めてほしい国と求める国民の間で、自治体も板ばさみにあっているのではないかと言えます」

鈴江アナウンサー

「そういった板ばさみの中で、自治体の中でも判断が分かれてくるということが考えられますね」

石川部長

「スピード感はあるものの、その場限りの支援と言えます」

■中小企業へ…賃上げを促す支援が決定

石川部長

「世界では物価が上昇しています。例えばガスや石油を取り合うことでガソリン代が高くなり、結局物価が上がってしまっています。日本も物価が上がる中で、根本的な対策というのは、物価高の対策というよりも賃上げをいかにしていくかということになります」

鈴江アナウンサー

「物価上昇を上回る賃上げですよね」

石川部長

「特に日本全体の働く人の7割を占めている中小企業への支援が鍵になってきます」

山粼アナウンサー

「政府は100億円の売上高を目指して事業を拡大する中小企業に対して、賃上げすることを条件に 1社あたり5億円を上限として補助することを盛り込みました」

■新工場の建設予定地で社長に取材

山粼アナウンサー

「こうした支援が具体的にどう賃上げにつながっていくのかが大事になってきます。実際に賃上げにつながっていくのか取材しました。福島県を中心に東北・関東に38店舗を展開する飲食チェーンです」

「イズムフーズの大郄健吾社長は今、事業の拡大に向けて大きな工場を建設する計画を進めていて、それに向けて補助金は大きな助けになると話していました」

大郄社長

「見えている範囲は全て新工場の建設予定地になります。さらに規模を拡大して、さらなる効率化や、店舗をたくさん作って物流の効率化を含めて、より多くのお客様に喜んでいただいて、（給与を）年率で5％程度のベースアップをしていきたいと考えています」

石川部長

「このように目標を持って成長しようとしている企業には、国は補助金を出すということです」

「企業としては、国の補助金を使えば資金に余裕を持って工場を建てたり、お店を作ったりして事業を拡大することができる。そういう投資をすれば売上はアップする。売り上げがアップすれば、働く人たちの賃上げアップにもつながるということになります」

森アナウンサー

「今のような中小企業であれば大きい投資もできるでしょうし、重点的に支援するのは大事でしょうけれども、なかなか成長が難しい企業に果たしてどれぐらいの補助をして、どれぐらいの効果があるのかを見極めていかないといけないですよね」

山粼アナウンサー

「どこまでが対象で、どこまで額を、ということもポイントになってきます」

■AI・半導体…経済安保も盛り込む

山粼アナウンサー

「ほかにも、今回の経済対策では経済安全保障も盛り込まれています。AI・半導体・アニメやゲームなどのコンテンツ、造船などの分野に積極的に投資し、世界と戦えるよう成長させたい狙いがあります」

「今回の経済対策の規模は約21兆3000億円。これに対し、野党の立憲民主党の幹部は『何でもいいからと寄せ集めた感じ』などと、ちょっと冷ややかですね」

石川部長

「21兆3000億円の財源を確保するため、政府は国の借金である国債の発行額を去年よりも増やすとみられています。今年でこれだけの規模だと、来年はもっと膨らむのではないかという懸念も出てきますよね」

鈴江アナウンサー

「財源の部分も含めて見ていきたいと思います」

石川部長

「物価高の対策を本当に必要とする人たちへの対応は大事ですが、今の経済対策をどこまで将来世代へのツケに頼るのかも注意しなければいけないと思います」

（2025年11月21日午後4時半ごろ放送 news every.「#みんなのギモン」より）

