王林、スラリ美脚際立つショーパン姿披露「スタイルレベチ」「何着ても似合う」の声
【モデルプレス＝2025/11/22】タレントの王林が11月20日、自身のInstagramを更新。レザーのショートパンツ姿で美しい脚を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】27歳元アイドル、異次元スタイル際立つショーパン姿
王林は「＃おうりんのぬの」とハッシュタグを添え、様々な衣装ショットを公開。レザーのショートパンツに柄のシャツを合わせた衣装でスラリと長い脚を披露している。
この投稿に、ファンからは「脚長すぎ」「どれもおしゃれすぎる」「何着ても似合う」「スタイルレベチ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
