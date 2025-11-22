ゆず（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/11/22】2⼈組アーティスト・ゆずの公式サイトが11月22日、更新された。12⽉から開催を予定していた約6年ぶりとなるアジアツアー「YUZU ASIA TOUR 2025 GET BACK Supported by ITOCHU」全公演の中止を発表した。

◆ゆず、アジアツアー全公演中止


公式サイトでは、「『YUZU ASIA TOUR 2025 GET BACK』全公演中止のお知らせ」と題したお知らせを掲載。「12月に開催を予定しておりました『YUZU ASIA TOUR 2025 GET BACK』につきまして、やむを得ない諸事情により、全公演を中止させていただくこととなりました」と伝えた。

中止となるのは、12月3日の香港公演、12月6日の上海公演、12月8日の台北公演。チケットの返金・払い戻しについては、現在調整中だといい「詳細が決まり次第、公式サイトおよび各チケット販売ページにてご案内いたします。チケットはご案内まで大切に保管いただきますようお願いいたします」と呼びかけている。

最後には「本公演を楽しみにしていただいていたファンの皆さまにおかれましては、このようなご案内となりましたことを心よりお詫び申し上げます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と結んでいる。（modelpress編集部）

◆全文


平素よりゆずを応援いただきまして、誠にありがとうございます。

12月に開催を予定しておりました「YUZU ASIA TOUR 2025 GET BACK」につきまして、やむを得ない諸事情により、全公演を中止させていただくこととなりました。

＜中止公演＞
2025年12月3日（水）　香港・AXA Dreamland
2025年12月6日（土）　上海・Shanghai Music Park
2025年12月8日（月）　台北・Zepp New Taipei

＜チケットの返金・払い戻しについて＞
払い戻し方法および期間につきましては、現在調整中です。
詳細が決まり次第、公式サイトおよび各チケット販売ページにてご案内いたします。チケットはご案内まで大切に保管いただきますようお願いいたします。

本公演を楽しみにしていただいていたファンの皆さまにおかれましては、このようなご案内となりましたことを心よりお詫び申し上げます。

何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

