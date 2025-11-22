元MLBマリナーズなどで活躍した岩隈久志氏（44）が11月18日、自身の公式Instagramを更新。サンディエゴ・パドレスのダルビッシュ有（39）夫妻との食事を報告し、笑顔の2ショットを公開した。岩隈氏は三女へのプレゼントに感謝を伝えつつ、「またすぐダルビッシュ家に会える日を楽しみにしています」と交流の深さを明かした。

投稿写真には、レストランの大きな窓を背景に、白いトップスの岩隈氏と、キャップにストライプの長袖とパーカーを合わせたダルビッシュが並んで座る様子が写っている。ダルビッシュの右腕には黒い装具が装着され、術後の経過をうかがわせるが、表情は穏やかで落ち着いている。テーブルにはコーヒーカップが並び、親しい友人同士ならではの柔らかな空気が伝わる1枚だ。

この投稿には、Instagramユーザーから「おふたりともとても素敵な笑顔のツーショットですね」「現役時代のお二人の壮絶な投げ合いは今でも脳裏に焼きついてます」「ダルさんの右腕が痛々しい。でも必ずマウンドに戻る姿が見えます」「良い写真！ お元気そう」といった声が寄せられている。